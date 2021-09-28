Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии. 28 сентября, подводя промежуточный итог работы, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное, мы должны четко отвечать, когда берем проект Конституции в руки, на вопрос – зачем мы это делаем? Второй вопрос – кому это надо? Первый вопрос тесно связан со вторым. При этом вопрос, что не нужно это и не нужно делать, отпадает, мы договорились. Конституцию мы должны усовершенствовать. Я вам посоветую: когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях. Мы сегодня держим власть в стране, и если мы сегодня скажем: слушайте, ну мы сейчас создадим Конституцию равных возможностей, у всех права и прочее. Как в народе говорят: «Бла-бла-бла». Мы вернемся к тому, что было. Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас, как-нибудь переживем. Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям.