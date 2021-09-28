Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, мы должны четко отвечать, когда берем проект Конституции в руки, на вопрос – зачем мы это делаем? Второй вопрос – кому это надо? Первый вопрос тесно связан со вторым. При этом вопрос, что не нужно это и не нужно делать, отпадает, мы договорились. Конституцию мы должны усовершенствовать. Я вам посоветую: когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях. Мы сегодня держим власть в стране, и если мы сегодня скажем: слушайте, ну мы сейчас создадим Конституцию равных возможностей, у всех права и прочее. Как в народе говорят: «Бла-бла-бла». Мы вернемся к тому, что было. Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас, как-нибудь переживем. Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям.