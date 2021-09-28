Прямой эфир

Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют

28 сентября 2021 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии. 28 сентября, подводя промежуточный итог работы, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное, мы должны четко отвечать, когда берем проект Конституции в руки, на вопрос – зачем мы это делаем? Второй вопрос – кому это надо? Первый вопрос тесно связан со вторым. При этом вопрос, что не нужно это и не нужно делать, отпадает, мы договорились. Конституцию мы должны усовершенствовать. Я вам посоветую: когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях. Мы сегодня держим власть в стране, и если мы сегодня скажем: слушайте, ну мы сейчас создадим Конституцию равных возможностей, у всех права и прочее. Как в народе говорят: «Бла-бла-бла». Мы вернемся к тому, что было. Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас, как-нибудь переживем. Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям.

Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют-3

Читайте также:

Президент Беларуси: мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведёт страну

Александр Лукашенко: «Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях»

Пётр Миклашевич о смертной казни: нецелесообразно в настоящее время вносить изменения по этому вопросу

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведёт страну
28 сентября 2021 16:51

Президент Беларуси: мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведёт страну

Алёна Родовская: считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной, как наличие паспорта
28 сентября 2021 15:19

Алёна Родовская: считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной, как наличие паспорта

Румак о вакцинации: «Ситуация требует выработки дополнительных мер, чтобы максимально обезопасить население»
28 сентября 2021 15:16

Румак о вакцинации: «Ситуация требует выработки дополнительных мер, чтобы максимально обезопасить население»