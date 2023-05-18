Археологи приступают к новому сезону раскопок. Где возобновят исследования в Беларуси?

Новости Беларуси. Археологи приступают к новому сезону раскопок. Интереснейшие исследования возобновятся на реке Менка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – восстановить хронологическую цепочку месторождения Минска.

По одной из гипотез, именно здесь находился долетописный город. Основанием этих предположений служат находки. Одна из последних – единственный в стране фрагмент посуды, на котором сохранился личный родовой знак князя Изяслава, сына Владимира и Рогнеды. Возраст – более тысячи лет. О своих открытиях ученые рассказали своим российским коллегам. В эти дни в столице на базе Национальной академии наук проходит международная научно-практической конференция.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Практически в каждом районе нашей страны выделяется два-три объекта, на которых необходимо проводить археологические исследования, проводить благоустройства, дальнейшую музеефикацию для того, чтоб привлекать максимально туристов как внутри нашей страны, так и из-за рубежа. А это очень важные моменты, связанные с формированием исторического мировоззрения, сохранением исторической памяти, патриотизмом.

Владимир Коваль, заведующий отделом средневековой археологии РАН (Россия):

Белорусская археология – это древнерусская археология. Все мы одна славянская семья. Все, что важно для Минска, Беларуси, точно так же интересно и важно для российских археологов. Даже уровень культуры наш общий растет, и наши руководители тоже растут вместе с нами. Надеюсь, что это приведет к какому-то дальнейшему развитию нашего общества.