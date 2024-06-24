Система кондиционирования и эргономичные кресла – какими будут новые поезда минского метро?

40 лет со скоростью до 80 километров в час, до 300 миллионов пассажиров в год, в перспективе до 64 станций. Минский метрополитен отмечает юбилей. О прошлом, настоящем и будущем самого быстрого городского вида транспорта рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Расскажите про составы. Действительно, интересно насколько они будут современными, инновационными? Потому что с удовольствием пассажиры захотят побывать в них и воспользоваться новыми возможностями.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Совершенно верно, они будут новые, инновационные, очень интересные. Наши зрители и читатели нашего Telegram-канала @minskoemetro…
Екатерина Забенько:
Мы тоже наблюдали за тем, как создается вагон.
Андрей Дроб:
Могут ежедневно наблюдать, как меняется облик нашего вагона, начиная от каркаса, грунтовки, покраски.
Екатерина Забенько:
«Минск-2024» он будет называться?
Андрей Дроб:
Да, он называется «Минск-2024» – это названием принято рабочей комиссией, оно уже, я думаю, будет постоянным. Они также будут со сквозным проходом, то есть не будет сочленения между вагонами. В них будет система кондиционирования, эргономичные кресла, удобства для пассажиров маломобильных, в том числе инвалидов-колясочников. Из новых функций я бы добавил то, что это будет система обеззараживания, как в самом составе, так и в кабине машиниста. Будет очень интересное информационное табло, будет лучше в них навигация. То есть пассажирам будет удобнее понимать, в какую сторону едет, какие станции проходит, какое направление. Очень удобно, что будет очень много электронных девайсов для подзарядки телефонов, планшетов. Плавный ход. Я думаю, они будут весьма хороши.
Препятствия пройдены. С какими трудностями столкнулись строители Минского метрополитена – подробнее здесь.