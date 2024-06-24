Препятствия пройдены. С какими трудностями столкнулись строители Минского метрополитена?

40 лет со скоростью до 80 километров в час, до 300 миллионов пассажиров в год, в перспективе до 64 станций. Минский метрополитен отмечает юбилей. О прошлом, настоящем и будущем самого быстрого городского вида транспорта рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

В 2024 году ожидают открытие трех новых станций. Вспомните, с какими трудностями при строительстве пришлось столкнуться?