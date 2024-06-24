Препятствия пройдены. С какими трудностями столкнулись строители Минского метрополитена?
40 лет со скоростью до 80 километров в час, до 300 миллионов пассажиров в год, в перспективе до 64 станций. Минский метрополитен отмечает юбилей. О прошлом, настоящем и будущем самого быстрого городского вида транспорта рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В 2024 году ожидают открытие трех новых станций. Вспомните, с какими трудностями при строительстве пришлось столкнуться?
Павел Царун, директор ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:
На всем участке у нас действительно были сложные горно-геологические условия, вода встречалась напорная и торфы. С помощью проектных организаций генподрядчик «Минскметрострой» это реализовал, эти препятствия были пройдены. Сегодня у нас уже на завершающем этапе строительство данного участка. В настоящее время завершается выполнение работ по верхнему строению пути, отделочные работы, ведется монтаж оборудования, выполняем пусконаладочные работы. Поставлена задача, мы ее выполним – к концу года завершить и обеспечить открытие данного участка.
Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:
Эти станции, которые планируется ввести в работу, не такие сложные по сравнению с первым участком. С первым участком у нас – мы проходили под железнодорожными путями. Два пешеходных тоннеля было пройдено под железнодорожными путями без остановки движения на поверхности. Никто не знал, что ведутся какие-то работы, что под станцией мы подводим пешеходный тоннель и возводим эскалаторы, не останавливая движение. Мы построили пешеходный тоннель, примыкающий к станции «Фрунзенская» под семиэтажным домом. Административное было здание, но оно не прекращало свою работу. Конечно, механизированный тоннелепроходческий комплекс «Алеся» сильно помог, потому что проходку приходилось осуществлять в сложных грунтовых условиях.
В пределах второго транспортного кольца. Какой будет четвертая линия минского метро – подробнее здесь.