«Система испытала два шока за последние годы – ковид и санкции». Поговорили с депутатом Игорем Русакевичем

Вопросы, которые минчане не могут решить самостоятельно, они адресуют народным избранникам. Те лучше знают, что делать в таких ситуациях – в какие двери стучать, в какие инстанции писать. Выполненные наказы и грандиозные планы по преображению столицы – в рубрике «Выполняем обещания» с депутатом Мингорсовета Игорем Русакевичем в программе «Большой город» на СТВ.

Привычное совещание в стенах родного предприятия для депутата и представителя наблюдательного совета Игоря Русакевича на родном «Заводе Промстройиндустрия» проходит в доброжелательной обстановке. Уметь разговаривать с людьми, вместе находить варианты решения проблем – незаменимое качество для народного избранника, ведь каждый месяц на прием к Игорю Романовичу, как и к его коллегам по депутатскому корпусу, приходят десятки человек, которые верят в силу власти на местах.

Игорь Русакевич, депутат, председатель комиссии по экономическому развитию, финансам и бюджету Мингорсовета:

Это хороший навык депутата. Люди и ценят это, и ждут этого. В любом случае, решится их проблема или не решится, но они встретят человеческое отношение на этой встрече, на этом приеме, понимающее, желание вникнуть в их вопрос.

Игорь Русакевич с детства воспитан на фразе: «То, что ты сделал для людей, важнее того, что ты сделал для себя». Этот принцип и привел его в депутатскую деятельность. И сегодня это уже третий этап работы в Мингорсовете. Игорь Романович признает, что с каждым годом решение проблем и исполнение наказов минчан существенно ускоряется. Игорь Русакевич:

Вся работа и депутатского корпуса, и районной администрации города направлена именно на это, чтобы сократить путь от реальной потребности людей, возникшей в каком-то избирательном округе, до реализации проекта, задачи, которая людьми ставится. Это касается и крупных проектов, и насущных задач, которые возникли во время конкретного приема.

Депутатская деятельность Игоря Русакевича напрямую связана с бюджетом Минска. Он председатель комиссии по экономическому развитию, финансам и бюджету Мингорсовета. В социальной сфере при планировании расходов городской казны приоритет и никакие внешние факторы не помешают планам по развитию столицы. Игорь Русакевич:

Наша система испытала два шока за последние годы: это ковид и санкции. Естественно, прогнозирование экономических показателей, бюджета, разработка бюджета на следующий год, на последующие годы должна учитывать такие сильные внешние влияния. Разумеется, идет сценарное прогнозирование. Разные варианты просчитываются, но за основу в настоящее время, как правило, берется умеренно пессимистический прогноз. Что получается на практике? На практике ситуация лучше, чем мы планировали.

Предмет депутатской гордости Игоря Русакевича – детский сад № 477, который ровно год назад открылся на улице Иркутской после капитального ремонта. Этот крупный наказ удалось осуществить благодаря слаженной работе всех заинтересованных. Как результат – прекрасные условия для малышей и воспитателей, благодарные родители и довольные исполнители. Игорь Русакевич:

Да, я рад, что я один из тех, кто приложил к этому руку. Могу с определенной гордостью сказать, что я тоже имел к этому отношение, но правильные слова – я один из тех. Потому что только совместно с администрацией Заводского района мы этот проект сделали, несмотря на достаточно серьезные проблемные вопросы, которые возникали.

В списке масштабных депутатских достижений Игоря Русакевича – строительство нового корпуса 17-й поликлиники, организация безопасного выезда с улицы Римской на МКАД, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Каждый объект, который требует крупных финансовых вложений, – это немало согласований и усилий. Игорь Русакевич:

Усилия эти не потому, что стоит какая-то бетонная стена, которую нужно прошибить головой. Это деньги. Чьи это деньги? Это деньги минчан, налоги, которые минчане заплатили. И мы как депутаты, утверждая бюджет, распределяем деньги. Поэтому любой крупный проект, миллионный проект, требует определенной работы, чтобы доказать, что именно это использование денег минчан является наиболее востребованным людьми, наиболее эффективным использованием этих денег сейчас.