Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
Люди, которые ежедневно рискуют жизнью и бесстрашно отправляются на борьбу с огнем. День пожарной службы Беларуси отмечается сегодня, 25 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый из вас выбрал уникальную профессию, которая требует особого мужества, отваги и высочайшей компетенции. Ведь от оперативности и слаженности вашей командной работы зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное – жизни людей. Вы всегда в готовности номер один, всегда на боевом посту, успешно противодействуя огненной стихии и другим опасностям. Именно поэтому белорусские спасатели пользуются таким доверием и уважением наших граждан.
Службу спасателя-пожарного выбирают мужественные, смелые и отважные люди. В свою очередь, государство делает все, чтобы, заступая на дежурство, сотрудники МЧС были обеспечены самой современной защитой и техникой, а условия работы позволяли им выполнять свою миссию максимально быстро, эффективно и безопасно. По случаю профессионального праздника, работники Министерства по чрезвычайным ситуациям проведут показательные выступления по всей стране. Большой праздник организуют в субботу в столице. Он начнется в 10 утра церемонией возложения цветов к монументу Победы. После запланирована насыщенная программа мероприятий.