Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

Люди, которые ежедневно рискуют жизнью и бесстрашно отправляются на борьбу с огнем. День пожарной службы Беларуси отмечается сегодня, 25 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

‎Каждый из вас выбрал уникальную профессию, которая требует особого мужества, отваги и высочайшей компетенции. Ведь от оперативности и слаженности вашей командной работы зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное – жизни людей. Вы всегда в готовности номер один, всегда на боевом посту, успешно противодействуя огненной стихии и другим опасностям. Именно поэтому белорусские спасатели пользуются таким доверием и уважением наших граждан.