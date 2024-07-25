Гракун о ходе уборочной: мы получим те объёмы, которые планировали

Аграрии Беларуси преодолели очередной рубеж по намолоту зерна – есть четыре миллиона тонн! Это с учетом рапса. О результатах в полях сегодня, 25 июля, рассказали в Минсельхозпроде. В профильном ведомстве довольны выращенным урожаем. В лидерах кампании Брестская и Минская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 25 июля, центральный регион присоединился к числу миллионников. Самый высокий намолот в Несвижском районе. Есть и личные рекорды. Более 3 000 тонн намолотили четыре экипажа комбайнов по всей стране. А 34 преодолели отметку в две тысячи тонн.

Среди них – напарники Виктор Марцелев и Сергей Буслов, которых чествовали прямо в поле. Это первый экипаж-двухтысячник в Гомельской области. Уборку зерновых и зернобобовых, исключая гречиху и просо, планируют завершить в первой декаде августа. Это говорит о высоком темпе работы и слаженности действий белорусских аграриев.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Те объемы, которые мы планировали, мы видим, что их получим. Сегодня урожайность есть, посевы есть. Те ураганы, ветры, которые прошли, области отчитываются: не более 3 % полеглых посевов. Для подъема полевых посевов все комбайны оснащены стеблеподъемниками и могут без потерь убрать посевы.

Главное требование к аграриям – быстро и качественно убрать урожай. В связи с этим созданы оперативные группы в Минсельхозпроде, облисполкомах и райисполкомах. Они выезжают в разные области страны и проводят регулярный мониторинг жатвы.