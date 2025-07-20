20 июля 1994 года состоялась первая инаугурация Президента Беларуси

«Верно служить народу, исполнять Конституцию и законы Республики Беларусь, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязательства». Ровно 31 год назад принес присягу и вступил в должность первый Президент Республики Беларусь – Александр Лукашенко. На тот момент главе государства было всего 39 лет – он стал одним из самых молодых лидеров среди пост-советских государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало президентства Александра Лукашенко совпало с крайне тяжелым периодом для Беларуси. В 1994 году страна переживала серьезные трудности: дефицит товаров, резкий рост цен, остановку производств на многих предприятиях. Процветали коррупция и преступность. Политическая ситуация также оставалась напряженной: Верховный Совет не смог выработать эффективную стратегию преодоления кризиса, а доверие к власти стремительно падало.

Роман Внучко, помощник Президента Беларуси – главный инспектор по Витебской области (2000-2003 гг.):

Объединялся внутренний рынок, происходило огромное расслоение людей по доходности, по возможности заработать на этом. И очень большая часть людей не имела никакой возможности повысить свое благосостояние. Настал внутренний дисбаланс. Люди искали правды. И очень многие вопросы необходимо надо было решать.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома (2010-2013 гг.):

Я в то время был министром жилищно-коммунального хозяйства, и ожидания были, в первую очередь, просто навести обыкновенный порядок. То есть, если человеку что-то необходимо, чтобы он знал, куда обратиться, чтобы его выслушали, чтобы его поняли и по возможности выполнили все его просьбы.

От Президента люди ждали не красивых слов, а конкретных шагов – и они были предприняты без промедления. Александр Лукашенко взял на себя полную ответственность за положение дел в стране и последовательно начал выводить ее из кризиса. Были обозначены три стратегических направления: развитие экспорта, обеспечение продовольствием и решение жилищного вопроса. Все эти задачи шаг за шагом были успешно выполнены.