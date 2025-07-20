Лукашенко поручил минимизировать все риски в период уборочной
Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Работа в полях кипит с раннего утра и до позднего вечера. Вся страна трудится ради общего результата. Актуальные вопросы жатвы – от укомплектованности техникой до нехватки специалистов – обсуждали на недавнем селекторном совещании во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко обратил внимание, что погодные условия в этом сезоне сложнейшие, но это не повод снижать темпы. Урожай неплохой, и его необходимо убрать без потерь. В хозяйствах, где к кампании подошли максимально ответственно, техника чуть ли не ночует в полях. Большие надежды – на центральный регион. Президент также отметил, что в ряде случаев лучшие результаты в сельхозотрасли показывают области, где губернаторы не профильные аграрии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минская область, Алексей Иванович, как ты там себя чувствуешь?
Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Готово, и приступили к уборке колосовых, зерновых и зернобобовых. На текущую дату у нас убрано озимого ячменя на площади 32 тысячи гектар, намолочено 148 тысяч тонн, урожайность пока 45,6 центнера с гектара. Площадь озимого рапса – 90 тысяч гектаров у нас.
– Алексей Иванович, я очень надеюсь, что все-таки Минская область сработает не хуже Гродненской. Вы два человека у меня военных, можно сказать. Сказать, что это эксперимент какой-то, – нет. Но я сравниваю вашу работу с так называемыми специалистами-аграриями. Ну вот 100 % там готово, там даже Герасимов молчит, ничего сказать не может. Поэтому вот у неаграриев надо учиться – у вас, у гродненцев, у брестчан. Собрались, наметили план, умри, но выполни. Тогда будет толк.
При такой влажности особое внимание уделяется зерноочистительным и зерносушильным комплексам. В Минской области их более 440 единиц. В строю – 30 ремонтных мобильных бригад, оперативно обслуживающих технику.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:
Президентом определены болевые точки, на которые местным органам власти необходимо обратить особое внимание. И красной нитью прошли вопросы организации труда, рабочего процесса на местах и бережного отношения к тем людям, которые работают на полях.
Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов» (Несвижский Район):
Подготовка техники – это основа, куда нужны материальные ресурсы, деньги на закупку запчастей и так далее. Когда готовы комбайны, удлиняется рабочий день, люди чувствуют, что это нужно и хозяйству, и области, и стране.
На полях области на время уборочной будут задействованы 6 900 механизаторов. На помощь аграриям пришли также и горожане. Среди них – сотрудники МЧС и милиции. Глава государства потребовал не обижать людей и видеть их не только во время страды.