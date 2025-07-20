Лукашенко поручил минимизировать все риски в период уборочной

Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Работа в полях кипит с раннего утра и до позднего вечера. Вся страна трудится ради общего результата. Актуальные вопросы жатвы – от укомплектованности техникой до нехватки специалистов – обсуждали на недавнем селекторном совещании во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обратил внимание, что погодные условия в этом сезоне сложнейшие, но это не повод снижать темпы. Урожай неплохой, и его необходимо убрать без потерь. В хозяйствах, где к кампании подошли максимально ответственно, техника чуть ли не ночует в полях. Большие надежды – на центральный регион. Президент также отметил, что в ряде случаев лучшие результаты в сельхозотрасли показывают области, где губернаторы не профильные аграрии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минская область, Алексей Иванович, как ты там себя чувствуешь?

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Готово, и приступили к уборке колосовых, зерновых и зернобобовых. На текущую дату у нас убрано озимого ячменя на площади 32 тысячи гектар, намолочено 148 тысяч тонн, урожайность пока 45,6 центнера с гектара. Площадь озимого рапса – 90 тысяч гектаров у нас.

– Алексей Иванович, я очень надеюсь, что все-таки Минская область сработает не хуже Гродненской. Вы два человека у меня военных, можно сказать. Сказать, что это эксперимент какой-то, – нет. Но я сравниваю вашу работу с так называемыми специалистами-аграриями. Ну вот 100 % там готово, там даже Герасимов молчит, ничего сказать не может. Поэтому вот у неаграриев надо учиться – у вас, у гродненцев, у брестчан. Собрались, наметили план, умри, но выполни. Тогда будет толк.

При такой влажности особое внимание уделяется зерноочистительным и зерносушильным комплексам. В Минской области их более 440 единиц. В строю – 30 ремонтных мобильных бригад, оперативно обслуживающих технику.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Президентом определены болевые точки, на которые местным органам власти необходимо обратить особое внимание. И красной нитью прошли вопросы организации труда, рабочего процесса на местах и бережного отношения к тем людям, которые работают на полях.