«Наши впечатления – во-первых, спокойно». Что ещё отметили наблюдатели от СНГ, посещая участки для голосования?

Новости Беларуси. Наблюдатели от СНГ продолжают следить за ходом досрочного голосования. Они начали мониторинг в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре представители Исполнительного комитета стран Содружества оценили работу трех участков для голосования. В первую очередь их интересовало, как соблюдается законодательство Беларуси и конвенция о стандартах демократических выборов. Наблюдатели не вмешиваются в процесс, лишь подмечают детали. Не могли не отметить высокую явку белорусов на досрочном голосовании.

Лариса Заудальская, наблюдатель от СНГ: Наши впечатления – во-первых, спокойно на участках. Мы посмотрели количество проголосовавших уже. В основном это где-то 40-50 % от общего количества. Это достаточно, на наш взгляд, большое количество людей, которые изъявили свою волю на референдуме по новой Конституции. Это хороший знак, наверное, для республики.

Наблюдатели в Гомеле также отметили большой интерес белорусов к референдуму, а также что процесс голосования организован грамотно и в соответствии с законодательством страны. Побывав на участке № 13, расположенном в общественно-культурном центре, наблюдатель Халмурат Рашидов похвалил слаженную работу участковых комиссий.

Халмурат Рашидов, наблюдатель от СНГ:

Работа комиссии построена грамотно, согласно действующему законодательству. Списки откорректированы, точные. Погрешностей нет. Документация, все, что касается голосования, работы избирательных участков, – все это налажено на должном уровне.

Всего в нашей стране аккредитовано около 150 наблюдателей от СНГ. Свою официальную позицию о ходе референдума в Беларуси представители миссии выскажут 28 февраля, на следующий день после завершения голосования.

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