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Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за снега

30 ноября 2023 06:58
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От поездок на личном автомобиле при нынешней погоде стоит отказаться. Лучше воспользоваться общественным транспортом. Белгидромет выписал на четверг, 30 ноября, предупреждение об оранжевом уровне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за снега-1

Утром по северо-востоку страны обещают сильный снег. Погоду в Беларуси определяет циклон, который постепенно уходит в сторону российского Пскова, не жалея осадков на прощание. ГАИ напоминает: при скоплении снега на проезжей части управляемость автомобилем резко ухудшается, увеличивается тормозной путь, растет вероятность заноса.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за снега-4

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Для качественной очистки и обработки дорог не оставляйте автомобили на проезжей части, не препятствуйте движению снегоуборочной техники. В сложных погодных условиях наряды ДПС работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей и обеспечения безопасных условий движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц с целью своевременной организации работы соответствующих служб по уборке снега и ликвидации скользкости. Сотрудники ГАИ оказываю помощь участникам дорожного движения, обеспечивают проезд общественного транспорта и колонн снегоуборочной техники, оперативно решают возникающие аварийные ситуации.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за снега-7

Если садиться сегодня за руль, скорость движения должна быть минимальной. Любые рискованные маневры запрещены.

# Погода в Беларуси # общество # Анна Банадык # Фотофакт

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