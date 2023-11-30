В Мозыре сотрудники Департамента охраны спасли семью из горящего дома

Сотрудники отдела Департамента охраны спасли на пожаре в Мозыре семью с ребенком и беременной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники отдела Департамента охраны спасли на пожаре в Мозыре семью с ребенком и беременной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находясь на маршруте патрулирования, правоохранители заметили на одном из частных домов горящую крышу. Хозяева уже не спали, но из-за паники не могли покинуть здание самостоятельно.
Сотрудники охраны оперативно эвакуировали граждан. Прибывшие спасатели потушили огонь. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность дымохода.