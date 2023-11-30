В Мозыре сотрудники Департамента охраны спасли семью из горящего дома

Сотрудники отдела Департамента охраны спасли на пожаре в Мозыре семью с ребенком и беременной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находясь на маршруте патрулирования, правоохранители заметили на одном из частных домов горящую крышу. Хозяева уже не спали, но из-за паники не могли покинуть здание самостоятельно.