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Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса. Об этом рассказал Александр Лукашенко

07 мая 2021 10:59
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Новости Беларуси. Под сводами Дворца Независимости 7 мая Президент пообщался с прессой. Состоялся прямой и открытый диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса. Об этом рассказал Александр Лукашенко-1

Журналисты попросили прокомментировать главу государства ситуацию, которая складывается на внешних контурах. Не обошли вниманием и внутриполитическую ситуацию. Ответы были лаконичными и пролили свет на многие обсуждаемые в обществе проблемы.

Александр Лукашенко также сообщил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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