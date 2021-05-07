Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса. Об этом рассказал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Под сводами Дворца Независимости 7 мая Президент пообщался с прессой. Состоялся прямой и открытый диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Под сводами Дворца Независимости 7 мая Президент пообщался с прессой. Состоялся прямой и открытый диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналисты попросили прокомментировать главу государства ситуацию, которая складывается на внешних контурах. Не обошли вниманием и внутриполитическую ситуацию. Ответы были лаконичными и пролили свет на многие обсуждаемые в обществе проблемы.
Александр Лукашенко также сообщил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19.
Александр Лукашенко: забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто никогда не сможет. Читайте здесь.