Симулятор пьяного вождения и принципы работы реактора. В Бресте открылся центр безопасности МЧС

Новости Беларуси. Один из крупнейших в стране центров безопасности распахнул свои двери в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказаться на тонком льду, в горящей квартире или даже на месте пьяного водителя – все экстренные ситуации дублируются максимально приближено к жизни. Напомним, что создание сети ситуационных центров по всей Беларуси – поручение главы государства. В стране их уже насчитывается восемь. Кристина Протосовицкая на себе испытала обучение «боем».

Последствия чрезвычайных ситуаций непредсказуемы, а вот действия вполне возможно отработать. Задымленные коридоры, незнакомец в лифте или посторонний у двери. В центре ребенка и взрослого тотально окунут в кризисную ситуацию.

Кира Василюк, жительница Бреста:

В жизни у меня была ситуация, что я встречала незнакомых людей в лифте. Или еще какие-то ситуации. Но я поступала так, как знала, и я поступала правильно.

Ульяна Мялик, школьница:

Мы узнали, что нужно делать, если человек тонет, если в квартире пожар случился, если к вам кто-то в дверь незнакомый постучался.

18 интерактивных площадок дублируют саму жизнь. Грозовой фронт – не редкость для Беларуси. Как укрыться от разряда молнии? На принятие решений в реальной жизни считанные минуты. В апреле несчастный случай уже произошел с ребенком. За его жизнь до сих пор борются медики.

Александр Турутько, начальник центра безопасности Брестского областного управления МЧС:

Если ребенок станет возле линии электропередач, соответственно, произойдет следующее – имитируется удар молнии. Это дает сигнал о том, что место выбрано неверно.

А вот этой новинки нет нигде в Беларуси. Первый в стране симулятор пьяного вождения. Почувствовать себя в шкуре неадекватного водителя.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вы садитесь за руль и начинаете выбирать, чем оторветесь в этот вечер. Я дама, выберем бутылку вина. Управляешь машиной, но это управление достаточно шаткое. И я думаю, что я и не проеду… Сценариев много, финал один – пьяное вождение приводит к трагедии. А это значит, вы проиграли.

Беларусь присоединилась к числу стран мирного атома. Островок ядерной безопасности, где виртуальный гид объяснит сложные процессы на понятном языке.

– Я вот навожу: как работает АЭС? Реактор.

– Реактор – это сердце атомной станции.

Центр безопасности в Бресте стал одним из самых крупных в стране и третьим в регионе. Аналогичные уже работают в Столине и Каменце.

Александр Турутько:

В народе говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Возможности нашего центра позволяют именно это все увидеть и прочувствовать.

Алеся Петручик, жительница Бреста:

Нам очень понравилось. Было много всего интересного.

Анастасия Силивончик, жительница Бреста:

Мы узнали о правилах поведения во время пожара в квартире, а также что делать на улице, когда видишь, что человеку плохо.