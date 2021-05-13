«Это самое основное, что нужно на предприятии». Как повысить престиж рабочих профессий?

Новости Беларуси. Учреждения образования должны обеспечить подготовку кадров по профилю предприятий, – уверены представители Белорусского союза женщин, специалисты сферы промышленности, педагоги и студенты. 13 мая на Минском автомобильном заводе они провели круглый стол, где обсудили как повысить престиж профессионально-технического образования в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современная молодежь все чаще стремится к работе в кабинетах или в сети Интернет. Рабочие профессии остаются в стороне. Причина нередко кроется в условиях труда и заработной плате. Локально эти вопросы решает руководство Минского автозавода. Сегодня здесь трудятся свыше трех сотен молодых специалистов.

При приеме на работу МАЗ предоставляет одиноким иногородним молодым специалистам место в общежитии. Плюс положенные по закону выплаты, достойная зарплата и комфортные условия работы. Оценить их участники круглого стола смогли лично. Для них провели экскурсию по цехам завода и презентовали последние новинки техники.

Иван Канашков, начальник конструкторского бюро центра научно-технических разработок предприятия «Бобруйскагромаш»:

Я пришел на «агромаш» в 2015 году после окончания Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухого по распределению. Поэтому я с самого начала знаю, что такое распределение и что такое молодой специалист. Я начинал обычным инженером-конструктором, сейчас я начальник конструкторского бюро. Зарплата, уважение на работе, принятие, чувство нужности – это самое основное, что нужно на предприятии.

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации Министерства промышленности Белорусского союза женщин:

Хотим провести акцию и отработать программу, как нам привлекать молодежь на заводы еще до того, как они определятся со своей будущей профессией. Может быть, начиная с начальных классов, будем приводить на конвейеры, показывать, как собираются наши машины, для чего они нужны, что это очень важно в рамках развития нашей страны. Может быть, мы отработаем нормативный документ, который позволит отрабатывать практику до армии, чтобы молодые люди после техникумов и училищ могли все-таки привыкнуть к своей профессии.

Сегодня стоит вопрос и об изменении учебной программы. Профподготовка должна быть гибкой, чтобы вместе с развитием производственной базы менялись и укреплялись также навыки молодых специалистов.