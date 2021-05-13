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Президент подписал указ, совершенствующий порядок распоряжения бывшими военными городками

13 мая 2021 16:52
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Новости Беларуси. Порядок распоряжения бывшими военными городками будет усовершенствован. Президент Беларуси подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ, совершенствующий порядок распоряжения бывшими военными городками-1

В частности, облисполкомам и Минскому горисполкому предоставляется право определять перечни таких неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов, расположенных на их территории. Их владельцам предусмотрены налоговые льготы.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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