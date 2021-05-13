Президент подписал указ, совершенствующий порядок распоряжения бывшими военными городками

Новости Беларуси. Порядок распоряжения бывшими военными городками будет усовершенствован. Президент Беларуси подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Порядок распоряжения бывшими военными городками будет усовершенствован. Президент Беларуси подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, облисполкомам и Минскому горисполкому предоставляется право определять перечни таких неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов, расположенных на их территории. Их владельцам предусмотрены налоговые льготы.