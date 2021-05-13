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«Северный берег» возведут в Минске до 2040 года. Что там будет?

13 мая 2021 17:43
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Новости Беларуси. «Северный берег» украсит белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспериментальный многофункциональный комплекс возведут в северной части города.

«Северный берег» возведут в Минске до 2040 года. Что там будет?-1

Указ о реализации этого инвестиционного проекта подписал Президент. Документом установлены условия строительства частной компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. В комплексе расположатся жилые дома со всей необходимой инфраструктурой, а также социальные объекты общей площадью более 6 миллионов квадратных метров.

«Северный берег» возведут в Минске до 2040 года. Что там будет?-4

В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта и Центра международной торговли. Инвестиционный проект будет реализован до 2040 года. Он оценивается более чем в 10 миллиардов рублей.

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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