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Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях

23 января 2020 08:04
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Новости Беларуси. В Витебской и Могилевской областях утро 23 января встретили без электричества в десятке населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы продолжаются.   

Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях -1

Сильный ветер, который и сейчас сохраняется по востоку страны, оставил разрушительный след в нескольких сельхозпредприятиях.   

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Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях -4

Есть сведения о повреждении кровли одной фермы и здания гаража. Из-за порывов ветра до 21 м/с по стране периодически нарушалось электроснабжение в 240 населённых пунктах.

Штормовое предупреждение синоптики объявили и на 23 января.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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