Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях

Новости Беларуси. В Витебской и Могилевской областях утро 23 января встретили без электричества в десятке населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы продолжаются.

Сильный ветер, который и сейчас сохраняется по востоку страны, оставил разрушительный след в нескольких сельхозпредприятиях. В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями