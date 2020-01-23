Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях

Новости Беларуси. В Витебской и Могилевской областях утро 23 января встретили без электричества в десятке населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы продолжаются.
Новости Беларуси. В Витебской и Могилевской областях утро 23 января встретили без электричества в десятке населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы продолжаются.
Сильный ветер, который и сейчас сохраняется по востоку страны, оставил разрушительный след в нескольких сельхозпредприятиях.
В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями
Есть сведения о повреждении кровли одной фермы и здания гаража. Из-за порывов ветра до 21 м/с по стране периодически нарушалось электроснабжение в 240 населённых пунктах.
Штормовое предупреждение синоптики объявили и на 23 января.