На Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 60 делегаций

Новости мира. В Израиле вспоминают жертв Холокоста. Здесь проходит Всемирный форум, который обещает стать одним из крупнейших в истории страны. Приурочен он к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 января пройдут основные мероприятия. В них участвуют более 60 делегаций и десятки глав государств. Это президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии.

Нашу страну представляет Владимир Андрейченко. Председатель Палаты представителей накануне стал участником траурного митинга под Иерусалимом. Он поблагодарил выходцев из Беларуси, которые в Израиле бережно хранят память о трагических страницах совместной истории.