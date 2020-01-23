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На Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 60 делегаций

23 января 2020 06:35
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Новости мира. В Израиле вспоминают жертв Холокоста. Здесь проходит Всемирный форум, который обещает стать одним из крупнейших в истории страны. Приурочен он к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 60 делегаций-1

23 января пройдут основные мероприятия. В них участвуют более 60 делегаций и десятки глав государств. Это президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии.

На Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 60 делегаций-4

Нашу страну представляет Владимир Андрейченко. Председатель Палаты представителей накануне стал участником траурного митинга под Иерусалимом. Он поблагодарил выходцев из Беларуси, которые в Израиле бережно хранят память о трагических страницах совместной истории.

На Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 60 делегаций-7

Также белорусская делегация, которая находится в Иерусалиме по поручению главы государства, передала землю с мест захоронения узников Глубокского гетто. Здесь погибли более 10 тысяч евреев. В Беларуси глубоко чтят память о тех временах. О жертвах Холокоста напоминают более 500 памятников.    

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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