«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

Новости Беларуси. Битва за дом. Уже неделю идет настоящая война между жильцами многоквартирного дома и бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предмет спора – хостел и магазин ритуальных услуг, которые разместились на первом этаже. Жители таким соседством не вполне довольны. В хостеле проживают в основном строители, которые после тяжелого трудового дня любят расслабиться. А это шумно и до позднего вечера. А вот ритуальные услуги обещают дополнить отпевальным залом. Как помирить соседей, в ситуации разбиралась Камилла Шах.

Эти кадры нам предоставили жители одного из домов в Большом Тростенце. В прошлый четверг они вдруг узнали, что в их доме открылся хостел. Причем не для туристов, а для строителей.

В помещении площадью 40 квадратных метров – десятки незнакомых мужчин. Новоселье они отмечали шумно, а потому соседи вызвали милицию. Но владельцу помещений это не понравилось. И тогда одна бизнес-идея сменила другую.

Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит, прикрытый покрывальцем. А если бы ребенок со мной вышел? Поставил прям на вид, на дорогу гроб.

Попытки наладить диалог с индивидуальным предпринимателем проваливаются. В собственности у него – 3 соседних помещения. И теперь он обещает открыть магазин ритуальных услуг и отпевальный зал.

Доброжелательно настроенным соседям обещает скидки. Но шокированные субботним утром таким видом из окон, жильцы вызывают милицию второй раз.

Мне как маме не хотелось бы, чтобы мои дети всю эту ситуацию – гробы, покойников, отпевание. Камилла Шах, корреспондент:

Каждый день выходить из подъезда и натыкаться на ритуальные услуги, никто из многочисленных жильцов не согласен. Мы попытались связаться с Александром, чтобы услышать и его позицию, и вот что из этого вышло.

Камилла Шах:

Александр, к нам обратились жильцы дома, в котором вы открыли хостел и планируете открыть ритуальные услуги. Они жалуются. Александр:

Я не понимаю, какой конфликт, вообще никакого конфликта не было! Не могу понять: чего вы лезете в мою жизнь?