«Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит». Минчанин хочет устроить в квартире магазин ритуальных услуг

Новости Беларуси. Битва за дом. Уже неделю идет настоящая война между жильцами многоквартирного дома и бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Битва за дом. Уже неделю идет настоящая война между жильцами многоквартирного дома и бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предмет спора – хостел и магазин ритуальных услуг, которые разместились на первом этаже. Жители таким соседством не вполне довольны. В хостеле проживают в основном строители, которые после тяжелого трудового дня любят расслабиться. А это шумно и до позднего вечера. А вот ритуальные услуги обещают дополнить отпевальным залом.
Как помирить соседей, в ситуации разбиралась Камилла Шах.
Эти кадры нам предоставили жители одного из домов в Большом Тростенце. В прошлый четверг они вдруг узнали, что в их доме открылся хостел. Причем не для туристов, а для строителей.
В помещении площадью 40 квадратных метров – десятки незнакомых мужчин. Новоселье они отмечали шумно, а потому соседи вызвали милицию. Но владельцу помещений это не понравилось. И тогда одна бизнес-идея сменила другую.
Я вышла с собачкой погулять, а у нас гробик там стоит, прикрытый покрывальцем. А если бы ребенок со мной вышел? Поставил прям на вид, на дорогу гроб.
Попытки наладить диалог с индивидуальным предпринимателем проваливаются. В собственности у него – 3 соседних помещения. И теперь он обещает открыть магазин ритуальных услуг и отпевальный зал.
Доброжелательно настроенным соседям обещает скидки. Но шокированные субботним утром таким видом из окон, жильцы вызывают милицию второй раз.
Мне как маме не хотелось бы, чтобы мои дети всю эту ситуацию – гробы, покойников, отпевание.
Камилла Шах, корреспондент:
Каждый день выходить из подъезда и натыкаться на ритуальные услуги, никто из многочисленных жильцов не согласен. Мы попытались связаться с Александром, чтобы услышать и его позицию, и вот что из этого вышло.
Камилла Шах:
Александр, к нам обратились жильцы дома, в котором вы открыли хостел и планируете открыть ритуальные услуги. Они жалуются.
Александр:
Я не понимаю, какой конфликт, вообще никакого конфликта не было! Не могу понять: чего вы лезете в мою жизнь?
Так имеет ли право владелец помещений в многоквартирном доме начинать любой бизнес, который посчитает прибыльным? С одной стороны, есть постановление Минздрава, которое запрещает в жилых домах размещать похоронные бюро. С другой стороны, если помещения выведены из жилого фонда - предприниматель может использовать их по своему усмотрению. Надо ли при этом спрашивать мнение жильцов?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления Городского общества защиты потребителей:
На сегодняшний день в законодательстве отсутствует необходимое согласование с жильцами профиля о магазинах. В данном случае могу посоветовать жильцам обратиться в центр гигиены и эпидемиологии на выявление нарушений, в администрацию района по порядку оформления документов данного торгового объекта.
Именно составлением таких писем и заняты сейчас жители дома. За два дня собрано более 150 подписей. Обращения направят в санстанцию, налоговую, райисполком и в МВД.