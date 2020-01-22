Максим Рыженков оценил строительство общежития ГрГУ имени Янки Купалы: никаких стенаний я не услышал

Новости Беларуси. Новое студенческое общежитие появится у Гродненского университета имени Янки Купалы уже в 2020 году. Строители опережают график на полтора месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





К созданию, так сказать второго дома, для иногородних студентов подошли по-современному. Жилые блоки практически ничем не отличаются от просторных трёхкомнатных квартир, рассчитаны на 6 человек. Оборудованы кухней, санузлом.

В общежитии будут комнаты для самоподготовки, тренажёрные залы, уличные спортивные площадки и кафе. Если сегодня крупнейший региональный вуз обеспечивает жильём около 60 % студентов, то с вводом нового общежития выйдет почти 90 %. Финансирование выделено из республиканского бюджета после визита в Гродно Александра Лукашенко в октябре 2019 года.





Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Я рад, что на Гродненщине, здесь такой очень добротный, такой рабочий подход к выполнению поручений Президента. То есть, люди работают, понимают, что они хотят. Ставят себе под силу какие-то перспективные задачи, видят их окончание. Никаких стенаний на то, что сроки поставлены Президентом какие-то очень сжатые либо у нас нет каких-то ресурсов, возможностей, строителей не хватает, я такого нигде не услышал, и этому я очень рад.

