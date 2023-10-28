Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?

Значительных изменений в погоде на ближайшую неделю не предвидится, рассказали в программе « Плюс-минус ». Температурный режим будет отмечен крайне нестабильный, однако природа подарит нам несколько умеренно теплых дней.

Начиная с понедельника, в страну вернутся осадки в виде дождя. Они усилятся во вторник и среду, при этом температура воздуха составит +12 °C и до +15 °C в юго-западном регионе. Резкий спад не заставит себя ждать: уже в четверг воздух прогреется всего до + 5 °C. Усугублять погодную обстановку будут сильные порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже 2 °C, осадки при этом продолжатся.

В Москве +2 °C, в Афинах +27 °C. Погода в Европе на неделю с 30 октября по 5 ноября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.