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Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?

28 октября 2023 16:04
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Значительных изменений в погоде на ближайшую неделю не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус». Температурный режим будет отмечен крайне нестабильный, однако природа подарит нам несколько умеренно теплых дней.

Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?-1

Начиная с понедельника, в страну вернутся осадки в виде дождя. Они усилятся во вторник и среду, при этом температура воздуха составит +12 °C и до +15 °C в юго-западном регионе. Резкий спад не заставит себя ждать: уже в четверг воздух прогреется всего до + 5 °C. Усугублять погодную обстановку будут сильные порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже 2 °C, осадки при этом продолжатся.

В Москве +2 °C, в Афинах +27 °C. Погода в Европе на неделю с 30 октября по 5 ноября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?-4

Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?-6

Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?-8

Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?-10

Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?-12

Сильный ветер и дождь. Какая погода придёт в Беларусь в начале ноября?-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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