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Овощи и фрукты по доступным ценам. В Беларуси продолжается закладка продукции в стабфонды

03 октября 2022 06:53
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается закладка продукции в стабилизационные фонды. Именно благодаря им в межсезонный период в магазинах можно приобрести овощи и фрукты отечественного производства по приемлемым ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Овощи и фрукты по доступным ценам. В Беларуси продолжается закладка продукции в стабфонды-1

В 2022 году, учитывая нестабильную ситуацию на рынке продовольствия в целом, объемы стабфондов значительно увеличены. По картофелю, например, показатель вырос в 1,8 раза – до 48 тысяч тонн. Капусты – в полтора, а это более 22 тысяч. В то же время в Беларуси активными темпами продолжается уборка овощей. Сахарной свеклы освоили 30 тысяч гектаров, а это более 30 % площадей. Урожай корнеплодов уже составляет более миллиона тонн. Убирают также лук и картофель. А вот уборка кукурузы на зерно по стране только началась. На данный момент убрано 16,5 тысячи гектаров, что составляет чуть более 5 %.

# Продукты питания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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