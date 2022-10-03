Овощи и фрукты по доступным ценам. В Беларуси продолжается закладка продукции в стабфонды

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается закладка продукции в стабилизационные фонды. Именно благодаря им в межсезонный период в магазинах можно приобрести овощи и фрукты отечественного производства по приемлемым ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году, учитывая нестабильную ситуацию на рынке продовольствия в целом, объемы стабфондов значительно увеличены. По картофелю, например, показатель вырос в 1,8 раза – до 48 тысяч тонн. Капусты – в полтора, а это более 22 тысяч. В то же время в Беларуси активными темпами продолжается уборка овощей. Сахарной свеклы освоили 30 тысяч гектаров, а это более 30 % площадей. Урожай корнеплодов уже составляет более миллиона тонн. Убирают также лук и картофель. А вот уборка кукурузы на зерно по стране только началась. На данный момент убрано 16,5 тысячи гектаров, что составляет чуть более 5 %.