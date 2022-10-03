В Беларуси стартовала спецоперация «Арсенал» по пресечению незаконного оборота оружия

Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси проводят спецоперацию «Арсенал». В течение недели все, у кого хранятся незарегистрированные ружья, патроны, пистолеты, могут добровольно их сдать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция направлена на пресечение незаконного оборота оружия. Только в Минской области с начала 2022 года добровольно сдали 87 единиц оружия, изъято правоохранителями еще более 50. Сообщить о фактах незаконного хранения можно по телефону 102. При добровольной сдаче оружия или боеприпасов владелец освобождаются от уголовной и административной ответственности.