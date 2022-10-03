Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» пройдёт в Беларуси

Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» стартует 3 октября в Беларуси. Участие могут принять школьники и студенты, имеющие опыт ведения личного подсобного хозяйства не менее трех лет, а также предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе команды может быть до пяти человек. Бизнес-проекты будут рассматриваться в четырех номинациях: животноводство, растениеводстве, сельхозкооперация и свободная тема. Лучшие идеи будут представлены на международном этапе конкурса, который пройдет в ноябре. Самые перспективные стартапы помимо призов получат консультацию ведущих экспертов агропромышленного рынка. В 2021 году на международном этапе конкурса семь из десяти призовых мест было у белорусов.