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Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» пройдёт в Беларуси

03 октября 2022 07:05
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Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» стартует 3 октября в Беларуси. Участие могут принять школьники и студенты, имеющие опыт ведения личного подсобного хозяйства не менее трех лет, а также предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» пройдёт в Беларуси-1

В составе команды может быть до пяти человек. Бизнес-проекты будут рассматриваться в четырех номинациях: животноводство, растениеводстве, сельхозкооперация и свободная тема. Лучшие идеи будут представлены на международном этапе конкурса, который пройдет в ноябре. Самые перспективные стартапы помимо призов получат консультацию ведущих экспертов агропромышленного рынка. В 2021 году на международном этапе конкурса семь из десяти призовых мест было у белорусов.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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