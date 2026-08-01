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Сильные регионы – сильная страна! Подвели итоги рабочей поездки Лукашенко в Брестскую область

01 августа 2026 16:52
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Сильные регионы – равно сильная страна. Эта формула для белорусов не нова. Речь об инвестициях не только в 2-миллионный Минск и крупные города, а в небольшие райцентры, поселки и агрогородки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно они на текущем пятилетнем треке должны стать ключевыми точками роста. Этот вектор – один из семи – мы коллективно определили на недавнем Всебелорусском народном собрании.

Особое внимание к региональной стратегии продемонстрировала и рабочая поездка Президента в Брестскую область. Под конец нынешней недели глава государства побывал в областном центре и Березовском районе. Спектр тем: от сельского хозяйства и продовольственной безопасности до промышленности и наращивания экспорта.

Сильные регионы – сильная страна! Подвели итоги рабочей поездки Лукашенко в Брестскую область-2

За любым экономическим ростом – конкретные решения на местах. Поэтому и спрос с регионов самый высокий. Какими бы убедительными ни выглядели отчеты, главные вопросы остаются прежними: что стоит за цифрами? Новые производства? Рост экспорта? Реальная отдача от инвестиций? Или все это пока осталось на бумаге? Именно по такому принципу Президент оценивает работу в регионах: не по обещаниям, а по результату. 

Накануне Александр Лукашенко работал в Брестской области. В повестке – стратегические вопросы. Сильный аграрный сектор как гарантия продовольственной безопасности. Отечественная промышленность как основа технологической независимости. 

Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район

Сильные регионы – сильная страна! Подвели итоги рабочей поездки Лукашенко в Брестскую область-4

Брестский электроламповый завод – один из крупнейших производителей светотехнической продукции в СНГ. Но сегодня предприятие работает далеко не на полную силу. Производственные мощности загружены минимально, склады переполнены готовой продукцией, растет кредиторская задолженность, а часть оборудования, в которое вложены серьезные средства, простаивает. Картина, которая ставит под сомнение эффективность управленческих решений на местах. 

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод

Развитие светотехнического производства – направление с понятной экономикой. Такая продукция востребована и внутри страны, и на внешних рынках. Только в Союзном государстве ежегодный спрос оценивается примерно в 350 миллионов светодиодных ламп различного назначения. Рынок есть. Значит, вопрос не в спросе, а в способности его обеспечить. На предприятии в 2026 году приступили к масштабной модернизации. Теперь важно не затягивать сроки. Производство должно стать современным, автоматизированным и экономически эффективным. Государство готово подставить плечо, в том числе финансово. Но помощь не должна подменять результат. 

Подробнее смотрите в видео.

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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