Сильные регионы – сильная страна! Подвели итоги рабочей поездки Лукашенко в Брестскую область

Сильные регионы – равно сильная страна. Эта формула для белорусов не нова. Речь об инвестициях не только в 2-миллионный Минск и крупные города, а в небольшие райцентры, поселки и агрогородки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно они на текущем пятилетнем треке должны стать ключевыми точками роста. Этот вектор – один из семи – мы коллективно определили на недавнем Всебелорусском народном собрании. Особое внимание к региональной стратегии продемонстрировала и рабочая поездка Президента в Брестскую область. Под конец нынешней недели глава государства побывал в областном центре и Березовском районе. Спектр тем: от сельского хозяйства и продовольственной безопасности до промышленности и наращивания экспорта.

За любым экономическим ростом – конкретные решения на местах. Поэтому и спрос с регионов самый высокий. Какими бы убедительными ни выглядели отчеты, главные вопросы остаются прежними: что стоит за цифрами? Новые производства? Рост экспорта? Реальная отдача от инвестиций? Или все это пока осталось на бумаге? Именно по такому принципу Президент оценивает работу в регионах: не по обещаниям, а по результату. Накануне Александр Лукашенко работал в Брестской области. В повестке – стратегические вопросы. Сильный аграрный сектор как гарантия продовольственной безопасности. Отечественная промышленность как основа технологической независимости. Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район