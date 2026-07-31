Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район

Топовые новости, которые сегодня приходили из Первого региона – Брестской области, где с рабочей поездкой побывал Александр Лукашенко, вне всяких сомнений, можно озаглавить так: «высокая планка» или «отличные примеры для подражания». И вот почему… Во-первых, в будущем республиканском каравае появился самый весомый на сегодня фрагмент – миллион тонн. Таков результат аграриев региона на утро этой пятницы. И символический каравай-миллионник подарили Президенту в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во-вторых, здесь же главе государства продемонстрировали возможности новой отечественной машины – опытного образца пресс-подборщика, отличного и перспективного помощника для аграриев. Прямо сейчас узнаем впечатления Президента после этого текст-драйва. Ну и в-третьих, и это тоже к вопросу о высокой планке – церемония вручения государственных наград. Компания «Савушкин продукт» – теперь обладатель ордена Трудовой Славы. Наш политобозреватель Евгений Пустовой об итогах этого дня. Успешная геополитическая стратегия Лукашенко-политика приводит к стратегическим экономическим договоренностям Лукашенко-Президента, а Лукашенко-практик видит ахиллесовы места в экспортном конвейере нашей страны: неважно, это ошибки в целой отрасли или в нехватке отдельных машин. Сделали. Свой пресс-подборщик.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне даже иногда как Президенту стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Мошенский, думают, что Президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажет потом. Но это узкое место. Убрали, зерновые убрали – надо мгновенно все свернуть и свезти. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, техника должна быть, еще надо погрузчики, надо платформы. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это машина, которая сэкономит минимум, если мы будем планово ставить полторы тысячи трактористов, которые сегодня работают. – Что планово ставить?

– На закупку, на производство. Сделают производство, мы выкупим. Так вот мы за год, за два полторы тысячи трактористов дополнительных, которые работают на этих маленьких бобруйских, отправим на комбайн или 35-й трактор пахать.

– Философия хорошая. Но только должен быть качественный пресс. Глава государства напоминает еще про одну просьбу. Робот для доения коров. Железо вместо людей, холодных к такому труду. Чем лучше живем, тем меньше тянемся к простому труду. Времена другие.

Александр Лукашенко:

Уже нет того, как мать у меня работала дояркой, в больницу попала, чтобы не потерять рабочее место, я ходил, доил половину группы коров, вручную доили, а половину там доярки. И еще дома печку надо было вытопить и накормить скотину, которая была. Но к чему я говорю? Она боялась потерять свое рабочее место. Сейчас этого уже нет. Нам нужен робот, потому что я боюсь, что вахтовым образом Мошенскому, его детям вахтовым образом придется ехать на 2-3 дня или каждый день туда-сюда возить их, чтобы подоить корову. Молока не будет. Нужен робот. Мы его делаем. И если они правду говорят, как вчера, то они совершат подвиг. Сомнений, что сдюжим, нет. Не такое осиливали. Например, свой зерноуборочный комбайн. Даже определенный юбилей уже отметили в поле. Александр Лукашенко:

Я помню, Михаил Сергеевич Горбачев говорит: надо «Дон» сделать. Десять лет делали, делали, чепуха, ничего не получилось, сняли с производства. Советский Союз. Мы не могли сделать. И когда я ставил задачу, комбайны должны быть свои. Ну и импорта там 10-15%, если кто-то за свои деньги и так далее. Что сегодня и происходит. Мне тогда говорили: да не надо, мы у немцев купим. Думаю: ну как купим? Это же валюту надо иметь. А где ты ее возьмешь в те времена? Ну я понимал, что если свое, со всеми вытекающими последствиями. Начали делать комбайн. Да, он еще, наверное, немножко уступает по качеству, только по качеству, классу, John Deere, вот этим комбайнам. Неплохие, хорошие комбайны. Поэтому ты не жди поручений вместе с ним, а делайте нормальный комбайн. Тем более школа хорошая, можем делать. Некачественные нам не надо. Деньги, заработная плата – это вопрос номер один. Не будет зарплаты… – У нее, товарищ Президент, зарплата – 2900, тысяча долларов в среднем.

– Ну, молодец. Ну, в Брестской области с ними Бог дружит. Он попросил погоду – пожалуйста. На Бога надейся, но и сам не плошай. Вроде крестьяне и оправдывают ожидания Родины. Мы помним прошлый, один из самых успешных по аграрным показателям год. Но теперь это лишь база. Короткий, но емкий доклад министра сельского хозяйства. Уборочную кампанию Президент оценивает не из кабинета, а прямо в поле. Это привычное дело.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодняшний день мы убрали всех зерновых, зернобобовых и озимого рапса на площади 42%. Намолотили 3 миллиона 646 тысяч тонн зерна к уровню прошлого года. – То есть сегодня будет 4 миллиона?

– Сегодня не будет. Два дня нам надо, и мы выйдем на 4 миллиона. На утро воскресенья.

– А в Бресте сколько у них собрано?

– В Брестской области 1 миллион 17 тысяч, 64%.

– Остался миллион, и все.

– Мы вышли на 12 центнеров кормовых единиц к уровню прошлого года. И планируем по итогам года 35 центнеров кормовых единиц получить с учетом заготовки кукурузы. Плюс 2 должно быть к уровню прошлого года.

– Но кормов из прошлого года хватает?

– Да. На 1 мая мы смотрели – 3,7 миллиона тонн.

– Правильно определили, что критерием является прошлый год. Запросы на продовольствие в мире растут. Особенно такое качественное – белорусское. А погодные условия разные. Как повышать урожай, в том числе с помощью известкования почв? Два момента – логистика и техника внесения доломитовой муки. Нужен задел на будущее. Впрочем, аграрная нива Брестчины тоже засеяна некогда губернатором Шулейко, а урожаи уже собирает Пархомчик. Или не совсем так?

– Это пока Шулейко, он говорит, делал, а не ты.

– Я молчу.

– Нет, Шулейко делал в 2024-м, а я уже убрал в 2025-м и 2026-м. Это мой урожай.

– Превзошел уровень, молодец.

– Хотел еще одну картинку вывести, но это в следующий раз. Это один балл земли в эффективности.

– Ой, не надо хвастаться. Брестская область – это не Витебская. Обходится без критики, все в хорошем расположении духа. Сделать свой пресс-подборщик – поручении давнее. Александр Лукашенко за присутствие плюрализма в любых вопросах. На поле «Савушкин-Луч» – в ожидании несколько моделей. Читайте здесь. Свой прессовщик соломы предложила и Брестчина, у Петра Пархомчика осталась жила промышленника.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Договоренности четкие. В следующем году 30% локализации, в 2028 году 60% локализации и организация производства в городе Бресте. – То есть они отстают от Бобруйска по прессу?

– Мы ответственно подходим к своим обязательствам.

– Ну а если они правду говорят, зачем им врать? Ты же отстаешь от них?

– Конечно, я только начал. В стране настоящий марафон создания необходимой техники. Есть еще и китайский. И прямо сегодня соревнование среди пресс-подборщиков. Выбирайте. Резюме первого. В приоритете – локализация и качество. Александр Лукашенко:

Цена и качество. Тут еще добавляется локализация. Глава государства глубоко погружен в процесс, подробно интересуется каждой единицей техники, в том числе для известкования почв. Агрегат импортный. Пока импортный.