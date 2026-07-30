«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод

Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. На 13 производственных участках выпускают более 300 видов изделий. Они широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. На предприятии запустили новые технологические линии – они позволили снизить себестоимость и в разы увеличить производительность. Также освоен выпуск сложных электронных узлов.
Однако, как доложил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, далеко не все показатели сегодня выглядят радужно: мощности загружены минимально, склады переполнены готовой продукцией, растет кредиторская задолженность, а часть закупленного оборудования простаивает. В этой связи главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рост у тебя есть, но специалисты говорят, что у него все на складе лежит.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Выросли склады.
– У нас склад месячного объема – это ровно 300 наименований лежит.
Александр Лукашенко:
Как месячного? Вы мне информируете, что у него больше чем месячный объем.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Больше. Сейчас у него склад на 3,5 миллиона. До этого был на 5,1. Еще надо разобраться, как за такое короткое время, куда это все делось.
Александр Лукашенко:
А чего вы не разобрались?
Василий Герасимов:
Вот сейчас разбираемся. Сейчас в моменте у него на 3,5 миллиона.
Александр Лукашенко:
Смотри, чтоб ты там не хитрил. Это ни к чему тебе.
– Мы просто выполняли заказ.
Александр Лукашенко:
Вы накопили под заказ чего‑то. Ну дай бог.
Василий Герасимов:
У них минусовая рентабельность – 5,6. У них простаивает оборудование и имущество на 50 миллионов, 37 – это оборудование.
Александр Лукашенко:
Закупленное или что?
Василий Герасимов:
Когда‑то. Это там 2017 год, 2018-й.
Александр Лукашенко:
Понятно. Работала, а сейчас не работает.
Василий Герасимов:
Совершенно верно.
Александр Лукашенко:
Что директор скажет?
– Работаем над этим вопросом.
Александр Лукашенко:
Так это провал. Он красиво рассказал про линии, а он называет факты. Если он в чем‑то неправду говорит, защищайся.
– Совершенно верно.
Александр Лукашенко:
Так если совершенно верно, не о чем говорить.
– У нас есть часть оборудования, которая выставлена на реализацию в прошлых периодах.
Александр Лукашенко:
Ну ты не волнуйся, говори как есть.
– Есть доноры, которые мы еще используем. Узлы, которые на текущей линии идут, которые используем. Остальное выставлено на реализацию.
Александр Лукашенко:
Что не так? Что плохо? Я тебя про ламповый завод спрашиваю. Вот встретились, я говорю: «Как ламповый завод?» Без лампочки страна жить не может!