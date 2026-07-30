«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод

Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, как доложил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, далеко не все показатели сегодня выглядят радужно: мощности загружены минимально, склады переполнены готовой продукцией, растет кредиторская задолженность, а часть закупленного оборудования простаивает. В этой связи главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным.

Это один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. На 13 производственных участках выпускают более 300 видов изделий. Они широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. На предприятии запустили новые технологические линии – они позволили снизить себестоимость и в разы увеличить производительность. Также освоен выпуск сложных электронных узлов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рост у тебя есть, но специалисты говорят, что у него все на складе лежит.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Выросли склады.

– У нас склад месячного объема – это ровно 300 наименований лежит.

Александр Лукашенко:

Как месячного? Вы мне информируете, что у него больше чем месячный объем.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Больше. Сейчас у него склад на 3,5 миллиона. До этого был на 5,1. Еще надо разобраться, как за такое короткое время, куда это все делось.

Александр Лукашенко:

А чего вы не разобрались?

Василий Герасимов:

Вот сейчас разбираемся. Сейчас в моменте у него на 3,5 миллиона.

Александр Лукашенко:

Смотри, чтоб ты там не хитрил. Это ни к чему тебе.

– Мы просто выполняли заказ.

Александр Лукашенко:

Вы накопили под заказ чего‑то. Ну дай бог.

Василий Герасимов:

У них минусовая рентабельность – 5,6. У них простаивает оборудование и имущество на 50 миллионов, 37 – это оборудование.

Александр Лукашенко:

Закупленное или что?

Василий Герасимов:

Когда‑то. Это там 2017 год, 2018-й.

Александр Лукашенко:

Понятно. Работала, а сейчас не работает.

Василий Герасимов:

Совершенно верно.

Александр Лукашенко:

Что директор скажет?

– Работаем над этим вопросом.

Александр Лукашенко:

Так это провал. Он красиво рассказал про линии, а он называет факты. Если он в чем‑то неправду говорит, защищайся.

– Совершенно верно.

Александр Лукашенко:

Так если совершенно верно, не о чем говорить.

– У нас есть часть оборудования, которая выставлена на реализацию в прошлых периодах.

Александр Лукашенко:

Ну ты не волнуйся, говори как есть.

– Есть доноры, которые мы еще используем. Узлы, которые на текущей линии идут, которые используем. Остальное выставлено на реализацию.

Александр Лукашенко:

Что не так? Что плохо? Я тебя про ламповый завод спрашиваю. Вот встретились, я говорю: «Как ламповый завод?» Без лампочки страна жить не может!