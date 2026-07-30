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«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод

30 июля 2026 10:57
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Промышленность должна развиваться и обеспечивать результат. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Брестского электролампового завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод-2

Это один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. На 13 производственных участках выпускают более 300 видов изделий. Они широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. На предприятии запустили новые технологические линии – они позволили снизить себестоимость и в разы увеличить производительность. Также освоен выпуск сложных электронных узлов.

Однако, как доложил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, далеко не все показатели сегодня выглядят радужно: мощности загружены минимально, склады переполнены готовой продукцией, растет кредиторская задолженность, а часть закупленного оборудования простаивает. В этой связи главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным.

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рост у тебя есть, но специалисты говорят, что у него все на складе лежит. 

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Выросли склады.
– У нас склад месячного объема – это ровно 300 наименований лежит. 

Александр Лукашенко:
Как месячного? Вы мне информируете, что у него больше чем месячный объем.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Больше. Сейчас у него склад на 3,5 миллиона. До этого был на 5,1. Еще надо разобраться, как за такое короткое время, куда это все делось. 

Александр Лукашенко:
А чего вы не разобрались? 

Василий Герасимов:
Вот сейчас разбираемся. Сейчас в моменте у него на 3,5 миллиона. 

Александр Лукашенко:
Смотри, чтоб ты там не хитрил. Это ни к чему тебе. 
– Мы просто выполняли заказ. 

Александр Лукашенко:
Вы накопили под заказ чего‑то. Ну дай бог. 

Василий Герасимов:
У них минусовая рентабельность – 5,6. У них простаивает оборудование и имущество на 50 миллионов, 37 – это оборудование. 

Александр Лукашенко:
Закупленное или что? 

Василий Герасимов:
Когда‑то. Это там 2017 год, 2018-й.

Александр Лукашенко:
Понятно. Работала, а сейчас не работает. 

Василий Герасимов:
Совершенно верно. 

Александр Лукашенко:
Что директор скажет? 
– Работаем над этим вопросом. 

Александр Лукашенко:
Так это провал. Он красиво рассказал про линии, а он называет факты. Если он в чем‑то неправду говорит, защищайся. 
– Совершенно верно. 

Александр Лукашенко:
Так если совершенно верно, не о чем говорить. 
– У нас есть часть оборудования, которая выставлена на реализацию в прошлых периодах. 

Александр Лукашенко:
Ну ты не волнуйся, говори как есть. 
– Есть доноры, которые мы еще используем. Узлы, которые на текущей линии идут, которые используем. Остальное выставлено на реализацию.

Александр Лукашенко:
Что не так? Что плохо? Я тебя про ламповый завод спрашиваю. Вот встретились, я говорю: «Как ламповый завод?» Без лампочки страна жить не может!

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента # Предприятия Беларуси # Василий Герасимов # Дмитрий Крутой # Петр Пархомчик

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