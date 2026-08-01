Спорт для всех! Какие виды спорта представлены на инклюзивной площадке в парке Павлова?

Специализированная инклюзивная площадка проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» – нововведение этого сезона. С середины июля она работает в столичном парке имени Павлова. И за это время на активности здесь зарегистрировались более 200 раз. Дети и взрослые с особенностями здоровья могут посещать адаптивную физкультуру, играть в боччу, шахматы, настольный теннис и многое другое.

Екатерина Ходос, инструктор-методист по физической реабилитации ГУ «ТЦСОН Московского района г. Минска»: Есть разные направления: как активные, так и направления для моторики, для внимания, спортивные локации. Зона инклюзии работает с 11:00 до 18:00.

Татьяна Гордеева, инструктор-методист по физической реабилитации ГУ «ТЦСОН Московского района г. Минска»:

Представлены самые разнообразные дисциплины. И хочется отметить, что изначально все активности подбирались именно под людей с ограниченными возможностями – это настольный теннис, стритбол. Но это не классический стритбол по правилам. Это просто мяч – и попадаешь в корзину с кольцом. То есть это упрощенные правила. Корнхол – такая интересная игра. Дартс, боулинг. В общем, все доступные виды спорта. И не могу сказать, что какой-то популярный, потому что люди стараются попробовать все.