Что ожидает гостей «Рыцарского феста» в Мстиславле? Узнали у маршала турнира

1 и 2 августа Мстиславль на два дня превратится в настоящую средневековую столицу с рыцарскими турнирами, уличными театрами, историческими реконструкциями и атмосферой старинного города. В сердце древнего Мстиславля пройдет масштабный праздник – «Рыцарский фест. Мстиславль».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – маршал турнира фестиваля «Рыцарский фест. Мстиславль» Александр Васильков.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы в фестивале с самого начала. Сначала участвовали в боях, потом уже начали судить. Расскажите, как, собственно, менялся этот рыцарский фестиваль за годы?
Александр Васильков, маршал турнира фестиваля «Рыцарский фест. Мстиславль»:
Первый фестиваль был в 2007 году. Проводился он на школьном стадионе в Мстиславле, потому что замковая гора, которая в современном виде, еще не было там никакой реконструкции, там велись раскопки в это время. В одном месте было ристалище, где проходили бои, в другом месте была концертная площадка. Уже через несколько лет мы начали перемещаться сначала в парковую зону, потом уже на городской вал, где замковая гора, где уже построили частокол. И велись какие-то там в одном месте раскопки, в другом месте строительство. На этой базе мы и находились.
Теперь, в современном виде, конечно, фестиваль проходит просто шикарно. У нас отдельная территория, мы живем в замке большом. И все мероприятия проходят в замке: и концерт, и фаер-шоу. Ну, и зрители тоже располагаются. Территория большая, огороженная.
Алеся Алехнович, ведущая:
Так, концерт, фаер-шоу, рыцарский турнир, что еще ожидать?
Александр Васильков:
Еще много чего интересного просто для зрителей. Ярмарка мастеров, ремесленники, можно посмотреть, можно купить, можно что-то самому сделать, можно поплести кольчугу, можно какие-то гончарные изделия самому сделать, украшения, мастер-классы по танцам по средневековым, более современным есть танцам. Можно пострелять из лука самому. В этом году, опять же, лучный турнир будет проходить, который последний раз проходил, наверное, лет пять назад в Мстиславле. Потом была пауза, потому что очень насыщенная программа. Ну, вот мы нашли, так сказать, возможность. Параллельно проводить какие-то мероприятия. Кому интересно, кто-то смотрит лучников, кто-то смотрит пеший турнир в это время. Поэтому программа будет насыщенная.
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