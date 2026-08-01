Что ожидает гостей «Рыцарского феста» в Мстиславле? Узнали у маршала турнира

1 и 2 августа Мстиславль на два дня превратится в настоящую средневековую столицу с рыцарскими турнирами, уличными театрами, историческими реконструкциями и атмосферой старинного города. В сердце древнего Мстиславля пройдет масштабный праздник – «Рыцарский фест. Мстиславль».

Юлия Самусенко, ведущая:

Вы в фестивале с самого начала. Сначала участвовали в боях, потом уже начали судить. Расскажите, как, собственно, менялся этот рыцарский фестиваль за годы?

Александр Васильков, маршал турнира фестиваля «Рыцарский фест. Мстиславль»:

Первый фестиваль был в 2007 году. Проводился он на школьном стадионе в Мстиславле, потому что замковая гора, которая в современном виде, еще не было там никакой реконструкции, там велись раскопки в это время. В одном месте было ристалище, где проходили бои, в другом месте была концертная площадка. Уже через несколько лет мы начали перемещаться сначала в парковую зону, потом уже на городской вал, где замковая гора, где уже построили частокол. И велись какие-то там в одном месте раскопки, в другом месте строительство. На этой базе мы и находились.

Теперь, в современном виде, конечно, фестиваль проходит просто шикарно. У нас отдельная территория, мы живем в замке большом. И все мероприятия проходят в замке: и концерт, и фаер-шоу. Ну, и зрители тоже располагаются. Территория большая, огороженная.

Алеся Алехнович, ведущая:

Так, концерт, фаер-шоу, рыцарский турнир, что еще ожидать?