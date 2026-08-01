Первой среди девушек перевезла 2 тыс. тонн зерна нового урожая! Пообщались с героиней жатвы
Начинаем сегодня с золотой белорусской копилки. Прибывает в ней с каждой минутой. И вот сегодня утром преодолен очередной рубеж жатвы. Итак, 4 миллиона тонн – таков вес республиканского хлебного каравая в первый день августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примерно четверть этого – заслуга аграриев Брестской области. Вспомним каравай-миллионник, который накануне подарили главе государства и который займет свое почетное место во Дворце Независимости. К этому рубежу приближается и центральный регион.
760 тысяч тонн зерна – на счету аграриев Гродненской области. 600-тысячный рубеж преодолен на Гомельщине. Могилевский регион приближается к отметке в 400. Более 260 тысяч тонн зерна – на счету Витебской области.
При этом в Минсельхозпроде отмечают, что темп нынешней кампании в два раза превышает прошлогодний. 46% хлебных полей уже убрано. Так что готовимся преодолеть «экватор» жатвы, «жмем на газ» и берем пример с рекордсменов.
А в их рядах сегодня пополнение – Виктория Позняк из Лоевского района. Именно она первой среди девушек в стране перевезла 2000 тонн зерна нового урожая, а заодно и доказала в Год белорусской женщины: нашим дамам по плечу любой рекорд.
Анна Корольчук пообщалась с девушкой, которая задает высокий темп.
Она уже вошла в историю этой уборочной кампании как героиня жатвы, и не собирается сбавлять обороты. 20-летняя Виктория Позняк стала первой женщиной в Беларуси, которая перевезла 2 тысячи тонн зерна. Для нее это второй сезон на жатве. Во время отпуска учительница начальных классов из Брагина возвращается домой, в деревню Бывальки, чтобы поддержать семью.
Виктория Позняк, водитель сельхозпредприятия «Бывальки»:
В прошлом году у папы был помощником младший брат. В этом году, сегодня первый день, он поступил во внутренние войска. Отпуска у него практически нет. И папе требовался помощник. Мы сидели дома с семьей, разговаривали. Он предложил маме. Мама без раздумий сказала: «Да, хорошо, пойду». С родным человеком, на самом деле, легче работать, чем с кем-то так.
К работе в полях Виктория приучена с детства – помогала отцу, который уже 25 лет работает в хозяйстве. Трудовые рекорды семьи заметили и поддержали делом – подряду обновили технику. В этом сезоне отец пересел за штурвал нового комбайна, а дочь – в новенький МАЗ.
Значит, новые рекорды не заставят себя ждать. Если в 2025 году Виктория убрала 2500 тонн, то в этом ставит планку минимум в 3 тысячи. После завершения работ в Бывальках планирует поехать на помощь соседним хозяйствам. А пока очаровательный водитель принимает поздравления от местной власти, профсоюзов и союза молодежи.
Николай Клименок, председатель Лоевского райисполкома:
Фраза Президента была такая: «Пришел на работу, работай и показывай результат». Вот 100% про нее. Она учительница. Пришла и села за руль, поехала. Два месяца она в поле. Сейчас свое закончим хозяйством, может быть, переключимся на второе. Самое главное, что у нее есть огонек. Она за каждую тонну борется.
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