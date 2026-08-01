Первой среди девушек перевезла 2 тыс. тонн зерна нового урожая! Пообщались с героиней жатвы

Начинаем сегодня с золотой белорусской копилки. Прибывает в ней с каждой минутой. И вот сегодня утром преодолен очередной рубеж жатвы. Итак, 4 миллиона тонн – таков вес республиканского хлебного каравая в первый день августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно четверть этого – заслуга аграриев Брестской области. Вспомним каравай-миллионник, который накануне подарили главе государства и который займет свое почетное место во Дворце Независимости. К этому рубежу приближается и центральный регион.

760 тысяч тонн зерна – на счету аграриев Гродненской области. 600-тысячный рубеж преодолен на Гомельщине. Могилевский регион приближается к отметке в 400. Более 260 тысяч тонн зерна – на счету Витебской области.

При этом в Минсельхозпроде отмечают, что темп нынешней кампании в два раза превышает прошлогодний. 46% хлебных полей уже убрано. Так что готовимся преодолеть «экватор» жатвы, «жмем на газ» и берем пример с рекордсменов.

А в их рядах сегодня пополнение – Виктория Позняк из Лоевского района. Именно она первой среди девушек в стране перевезла 2000 тонн зерна нового урожая, а заодно и доказала в Год белорусской женщины: нашим дамам по плечу любой рекорд.