Выпускники смогут перераспределиться на военную службу по контракту

Новости Беларуси. В Беларуси внесены изменения и дополнения в порядок распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале, где опубликовано постановление Совета Министров №527 от 12 июля 2018.

В частности, у выпускников появится возможность перераспределиться на военную службу по контракту. В таком случае нужно будет предоставить письма о согласии нанимателя на увольнение и Министерства обороны или иного государственного органа, в котором предусмотрена военная служба, о согласии на назначение контракта. В письме о согласии нанимателя на увольнение выпускника должна быть информация о том, что это решение согласовано с республиканским органом государственного управления (местным исполнительным и распорядительным органом), иным государственным органом, организацией, в подчинении которых находится наниматель.

Постановление вступит в силу спустя десять дней после его официального опубликования.

Одной из тем программы «Открытый разговор» было распределение. Мы обсуждали права выпускников и обязанности нанимателей.