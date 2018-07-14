Самолёт игрушечный на первый взгляд. Отстроенный бомбардировщик ПО-2 вернулся в Минск из Харькова
Новости Беларуси. Крылатое пополнение в Минском аэроклубе ДОСААФ. Легендарный ночной бомбардировщик ПО-2, отстроенный заново, своим ходом, с тремя дозаправками и вопреки непогоде прилетел на аэродром в Липки из Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раритетная модель самолета неразрывно связана с историей ДОСААФ. В 1934 году минские школьники за пионерские взносы купили и подарили столичному аэроклубу аналогичный самолет, на котором начинающие пилоты становились на крыло.
Пять лет назад ПО-2 подарили вторую жизнь в Украине, а вернуть реликвию в Беларусь помогла частная фирма.
Самолет, предназначенный прежде всего для обучения летчиков, во время Великой Отечественной войны стал настоящим бомбардировщиком, когда за штурвалы сели легендарные «ночные ведьмы». Именно так бесстрашных женщин-пилотов прозвали немецкие солдаты. Женский авиаполк на ПО-2 внес значительную лепту в освобождение белорусских городов – Могилева, Червеня и Минска – в июле 44-го.
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Я даже сам, как летчик, не представлял, что женщины могли на таком самолете летать. Самолет, как видите, игрушечный как бы на первый взгляд. На нем можно летать в хорошую погоду.
А ведь воевали. На плоскостях, на левой нижней плоскости, на левом крыле они вешали по четыре бомбы по 50 килограмм. Они же бомбили, разведки проводили, инженерные разведки.
Кабина по центру. Слева и справа придумывали лежаки специальные и туда ложили раненых.
Самолет ПО-2 первый и пока единственный из подобных в Беларуси. Как сообщили в аэроклубе, увидеть легенду может любой желающий. Базироваться и летать он будет в Липках, где 23 июля стартует чемпионат мира по вертолетному спорту. А первый вылет ПО-2 «в свет» запланирован на 28 июля на аэродроме Боровая.