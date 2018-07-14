Самолёт игрушечный на первый взгляд. Отстроенный бомбардировщик ПО-2 вернулся в Минск из Харькова

Новости Беларуси. Крылатое пополнение в Минском аэроклубе ДОСААФ. Легендарный ночной бомбардировщик ПО-2, отстроенный заново, своим ходом, с тремя дозаправками и вопреки непогоде прилетел на аэродром в Липки из Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раритетная модель самолета неразрывно связана с историей ДОСААФ. В 1934 году минские школьники за пионерские взносы купили и подарили столичному аэроклубу аналогичный самолет, на котором начинающие пилоты становились на крыло. Пять лет назад ПО-2 подарили вторую жизнь в Украине, а вернуть реликвию в Беларусь помогла частная фирма.

Самолет, предназначенный прежде всего для обучения летчиков, во время Великой Отечественной войны стал настоящим бомбардировщиком, когда за штурвалы сели легендарные «ночные ведьмы». Именно так бесстрашных женщин-пилотов прозвали немецкие солдаты. Женский авиаполк на ПО-2 внес значительную лепту в освобождение белорусских городов – Могилева, Червеня и Минска – в июле 44-го.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Я даже сам, как летчик, не представлял, что женщины могли на таком самолете летать. Самолет, как видите, игрушечный как бы на первый взгляд. На нем можно летать в хорошую погоду. А ведь воевали. На плоскостях, на левой нижней плоскости, на левом крыле они вешали по четыре бомбы по 50 килограмм. Они же бомбили, разведки проводили, инженерные разведки. Кабина по центру. Слева и справа придумывали лежаки специальные и туда ложили раненых.