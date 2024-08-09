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До +30°С – в Беларусь снова вернётся жара

09 августа 2024 14:48
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

По предварительным прогнозам синоптиков, Беларусь ожидает новая волна тепла. Правда, характер ее будет эпизодичным. Выше 30-градусной отметки столбик не поднимется. Такому позитивному температурному фону поспособствует уменьшение осадков. Их максимальное количество будет зафиксировано в столичном регионе в понедельник и вторник, 12-13 августа, а также в Гродно и Гомеле. Брест и Могилев накроет к концу недели. Максимальные температурные показатели будут отмечены в Бресте. В среду, 14 августа, градус продолжит стремительно расти и достигнет +27...+29 °С днем. В Гомеле в пятницу он повысится до рекордных 30 °С. Далее жаркий воздух начнет вновь оттесняться на восток.

Подробный прогноз по областям.

До +30°С – в Беларусь снова вернётся жара-1

До +30°С – в Беларусь снова вернётся жара-3

До +30°С – в Беларусь снова вернётся жара-5

До +30°С – в Беларусь снова вернётся жара-7

До +30°С – в Беларусь снова вернётся жара-9

До +30°С – в Беларусь снова вернётся жара-11

В Мадриде до +38 °С, в Киеве без дождей. Погода в Европе на неделю.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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