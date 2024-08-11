Выставка Свято-Елисаветинского монастыря открылась на ВДНХ в Москве

Коллекционные иконы и рукописные книги. Уникальные экспонаты и собственную продукцию представил Свято-Елисаветинский монастырь на выставке-ярмарке в Москве. Она приурочена к 25-летию обители. На месяц павильон Беларуси на ВДНХ превратился в настоящий духовный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно познакомиться с историей создания монастыря: от закладки первых кирпичиков до появления мастерских. На праздничной ярмарке представлены лучшие работы монастырских мастерских Беларуси: иконы, книги, сувениры, авторская керамика.

Монахиня Гликерия, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

Наш монастырь в основном направлен на то, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются. К нам часто приходят люди, которые не знают, что им делать в жизни дальше, куда идти. Для них мы создаем социальные мастерские. Вот одна из них – «Благодатное небо».

Здесь вы видите плоды рук сестер и братьев, которые трудятся в этой мастерской.