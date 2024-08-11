Выставка Свято-Елисаветинского монастыря открылась на ВДНХ в Москве
Коллекционные иконы и рукописные книги. Уникальные экспонаты и собственную продукцию представил Свято-Елисаветинский монастырь на выставке-ярмарке в Москве. Она приурочена к 25-летию обители. На месяц павильон Беларуси на ВДНХ превратился в настоящий духовный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь можно познакомиться с историей создания монастыря: от закладки первых кирпичиков до появления мастерских. На праздничной ярмарке представлены лучшие работы монастырских мастерских Беларуси: иконы, книги, сувениры, авторская керамика.
Монахиня Гликерия, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:
Наш монастырь в основном направлен на то, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются. К нам часто приходят люди, которые не знают, что им делать в жизни дальше, куда идти. Для них мы создаем социальные мастерские. Вот одна из них – «Благодатное небо».
Здесь вы видите плоды рук сестер и братьев, которые трудятся в этой мастерской.
Здесь представлена икона «Троица». Это иконописная мастерская, одна из наших первых мастерских, которая сейчас достигла достаточно высокого уровня.
Юных посетителей порадуют постановки кукольного театра. Ежедневно будут показывать спектакли «Одноухий заяц», «Просфорка-странница» и «Приключения Капоши». Экспозиция открыта по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке посольства Беларуси в России.