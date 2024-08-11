Лунный календарь садовода и огородника – что делать на участке в августе?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.

С 12 по 17 августа – период растущей Луны. Начнется он под покровительством плодородного знака Скорпиона. 12 и 13 августа рекомендовано замачивать семена. Что касается активных огородных дел, можно смело заняться высаживанием шпината, салата и сидератов. В саду: сажать растения с шипами, обеспечить им качественный полив.

14 и 15 августа – в делах на ниве вам будет способствовать знак Стрельца. Высадите огуречную рассаду в теплицу, а цветную капусту, кольраби и бобовые культуры в открытый грунт. Разрешен в эти дни сбор семян, полив и проведение подкормки. В текущий период можно наконец провести уборку корнеплодов и картошки для последующего хранения. А еще поливать, рыхлить и подкармливать растения. В саду подходящий момент, чтобы высадить вьющиеся растения, посеять сидераты и провести обработку от заболеваний. А вот с посадкой корнеплодов стоит повременить.