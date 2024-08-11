Лунный календарь садовода и огородника – что делать на участке в августе?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.
С 12 по 17 августа – период растущей Луны. Начнется он под покровительством плодородного знака Скорпиона. 12 и 13 августа рекомендовано замачивать семена. Что касается активных огородных дел, можно смело заняться высаживанием шпината, салата и сидератов. В саду: сажать растения с шипами, обеспечить им качественный полив.
14 и 15 августа – в делах на ниве вам будет способствовать знак Стрельца. Высадите огуречную рассаду в теплицу, а цветную капусту, кольраби и бобовые культуры в открытый грунт. Разрешен в эти дни сбор семян, полив и проведение подкормки. В текущий период можно наконец провести уборку корнеплодов и картошки для последующего хранения. А еще поливать, рыхлить и подкармливать растения. В саду подходящий момент, чтобы высадить вьющиеся растения, посеять сидераты и провести обработку от заболеваний. А вот с посадкой корнеплодов стоит повременить.
16, 17, 18 августа – Луна будет находиться в знаке Козерога. Он является земным, но достаточно нейтральный для огородных дел. Что тоже совсем неплохо. Лучшим решением будет заняться посадкой огурцов для теплицы или подоконника. А также таких культур, как редис, кольраби, редька и дайкон. Можно также собирать семена и плоды для длительного хранения. В саду это лучший период для высадки кустов смородины, крыжовника и клубники. Можно также высаживать и пересаживать клубнелуковичные цветы и многолетники. Прищипывать, обрезать, обрабатывать от вредителей и болезней. Не рекомендуем однако заниматься обрезкой, прививкой и черенкованием деревьев и кустарников. Лучше отложить эти дела до следующей недели.
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