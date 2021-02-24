21-летняя витебчанка оскорбила в соцсети правоохранителя. Завершено расследование уголовного дела

Девушке предъявлено обвинение. Пока к ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новости Беларуси. Жительнице Витебска придется ответить за свои оскорбительные высказывания в интернете. В октябре 2020 года 21-летняя витебчанка оставила некорректный комментарий в соцсетях в адрес правоохранителя. Связан он был с выполнением его служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Игнатов, начальник управления Следственного комитета по Витебской области:

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Нарушение общественного порядка, применение насилия, угрозы. По таким преступлениям в Витебской области возбуждено более 300 уголовных дел с августа 2020 года. Потерпевшими по делу проходят представители местной власти, военнослужащие внутренних войск, правоохранители. Уже 10 уголовных дел за угрозу применения насилия в адрес сотрудников ОВД направлено в суд.