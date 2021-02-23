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Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Как белорусские «Мухтары» помогают расследовать преступления?

23 февраля 2021 11:34
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Новости Беларуси. В праздник 23 февраля взрослых и юных защитников отечества ждут подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них на следующей неделе будет сказано еще много слов. А мы посвятим время пушистым защитникам отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?

«Комиссар Рекс», «Возвращение Мухтара». Современное поколение буквально выросло на этих сериалах. Главные герои-овчарки за считанные минуты находят вещественные доказательства, берут след опасных преступников и раскрывают запутанные преступления. И ни одна серия не заканчивалась неудачей для пушистых милиционеров. Конечно, в жизни не все так романтично, не всегда злодеяние можно раскрыть за день. Тем не менее собак столетиями используют на службе. И даже современные сверхточные устройства не смогли заменить их острый нюх и чутье.

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Как белорусские «Мухтары» помогают расследовать преступления?-1

В нашей области тоже готовят своих, белорусских «Мухтаров», для милиции и армии в разных условиях. Питомник для будущих пушистых правоохранителей находится в Борисове. Сейчас здесь 13 собак. Всего в центральном регионе в различных подразделениях милиции более 80 служебных псов.

Вероника Сайко, корреспондент:
Для чего собаки служебные используются? Задержание преступников, а что еще?

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Как белорусские «Мухтары» помогают расследовать преступления?-4

Николай Орловский, исполняющий обязанности начальника питомника Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
У нас есть такие элементы, как поиск по следу, выборка вещи, выборка человека, обыск местности или помещения.

Вероника Сайко:
Обыск на какой предмет?

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Как белорусские «Мухтары» помогают расследовать преступления?-7

Николай Орловский:
На предмет условного преступника. Бывает, что приезжает кинолог на место происшествия, допустим, преступник обронил свои вещи (перчатку, любой другой предмет), собака должна его идентифицировать и обозначить, чтобы потом этот предмет имел значение для дальнейшего расследования и раскрытия преступления. У нас чаще всего собаки используются по следу. Приезжает кинолог на место происшествия, уточняет причины, способствующие совершению, изучает обстановку вокруг. Находит начальную точку, тогда собака уже ведет по следу, в большинстве случаев доходит до нужной цели. Если даже и не человека обнаружит, то может привести к дому, к подъезду, к квартире. Дальнейшие оперативные действия позволяют вычислить данного человека.

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Как белорусские «Мухтары» помогают расследовать преступления?-10

Простое упражнение: собаке среди множества ботинок нужно найти тот, который принадлежит преступнику. Для этого кинолог дает псу понюхать второй башмак нарушителя и подает определенную команду.

Задание с легкостью выполнено. Условия, конечно, не полевые, но тренироваться нужно. Тогда и на реальном задании пес сработает как надо.

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Как белорусские «Мухтары» помогают расследовать преступления?-13

Вероника Сайко:
А теперь для чистоты эксперимента свою вещь спрячу я. Самый очевидный вариант – перчатка. Допустим, в такой укромный уголок, присыпаем снегом, чтобы усложнить собаке задачу. Вторую перчатку со своим запахом я отдаю кинологу, чтобы он дал собаке понюхать, чтобы она взяла мой след.

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. Как белорусские «Мухтары» помогают расследовать преступления?-16

– Хорошо, молодец.

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# Собаки # общество # Вероника Сайко # Николай Орловский # Фотофакт

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