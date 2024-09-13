Сила в единстве народа. Как закалялся национальный характер белорусов?

История не терпит сослагательного наклонения. Ее уроки стоит принимать с благодарностью. В конце концов не каждому народу удается настолько ощутить силу единства. Лишившись однажды возможности быть вместе, «ценить» становится – все равно, что дышать. Дата 17 сентября 1939 года – это не просто присоединение Западной Беларуси к БССР, а объединение белорусского народа. Александр Лукашенко: мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам потерять половину родной земли – подробности здесь. За 85 лет жизни в своих границах мы доказали, что можем делать жизнь друг друга (а это миллионы людей) лучше. Чтобы строить, учить, лечить, выращивать хлеб и получать результат достаточно объединится общей целью.

Александр Дунькович, генеральный директор предприятия «Беловежский»:

Ели говорить о растениеводстве, то это и новые сорта, новые технологии, новые подходы. Учитывая изменения климата, учимся под него подстраиваться. Много чего изменилось в животноводстве, с успехом применяем на предприятиях роботизацию. Прогресс не стоит на месте, в нашей механизации все мы прекрасно видим, насколько все это с каждым годом движется вперед. Мы видим тенденции мировые вокруг нас и задачи, которые ставятся перед страной, ложатся на наши предприятия и успешно выполняются.