Сила в единстве народа. Как закалялся национальный характер белорусов?
История не терпит сослагательного наклонения. Ее уроки стоит принимать с благодарностью. В конце концов не каждому народу удается настолько ощутить силу единства. Лишившись однажды возможности быть вместе, «ценить» становится – все равно, что дышать. Дата 17 сентября 1939 года – это не просто присоединение Западной Беларуси к БССР, а объединение белорусского народа.
Александр Лукашенко: мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам потерять половину родной земли – подробности здесь.
За 85 лет жизни в своих границах мы доказали, что можем делать жизнь друг друга (а это миллионы людей) лучше. Чтобы строить, учить, лечить, выращивать хлеб и получать результат достаточно объединится общей целью.
Александр Дунькович, генеральный директор предприятия «Беловежский»:
Ели говорить о растениеводстве, то это и новые сорта, новые технологии, новые подходы. Учитывая изменения климата, учимся под него подстраиваться. Много чего изменилось в животноводстве, с успехом применяем на предприятиях роботизацию. Прогресс не стоит на месте, в нашей механизации все мы прекрасно видим, насколько все это с каждым годом движется вперед. Мы видим тенденции мировые вокруг нас и задачи, которые ставятся перед страной, ложатся на наши предприятия и успешно выполняются.
Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
2004-2005 год, когда была принята госпрограмма по реконструкции операционных и реанимационных отделений. Это прорывной момент, который проходил по всей стране. Самое главное, что вслед за оснащением аппаратурой уровень развития наших врачей, которые прошли стажировки, специализации, учебы и хирургов, и анестезиологов подняли на несколько ступенек выше. Открытие в регионах кардиохирургических отделений, отделений трансплантации. Учитывая, что перед нами стоит общая цель – сохранение здоровья населения, улучшение качества и продолжительности жизни, мы объединены целью, это дает возможность двигаться вперед.
Беларусь – это мы! Каждый день и в любой точке карты нашей страны – от Бреста до Могилева, от Гомеля до Витебска мы закладываем основу для нашего суверенитета.
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