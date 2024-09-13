«Был почти 100-летним партизаном в Великую Отечественную». Поговорили с праправнуком Деда Талаша
Валерий Дриго, праправнук Деда Талаша:
Он был нетерпим к несправедливости, за свое мог постоять, за своих постоять.
Так хочется узнать себя, не так ли? Черты национального характера. Судьба страны – в портретах ее людей. Полесский исполин с берегов Припяти, о его нраве и силе слагали легенды и каждая точно – быль.
Валерий Дриго:
Мать вспоминала, как пожмет руку, так мы приседаем, настолько сильным был человек.
Вы знаете о ком речь – Дед Талаш или Василий Исаакович. Участник двух войн: гражданской против белополяков и Великой Отечественной. Первый партизан, а в мирное время – председатель сельсовета, обычный селянин, удостоенный высшей награды – ордена Красного знамени. Это о нем напишет Якуб Колас, поставят оперу в Большом.
Валерий Дриго:
Это самое первое изображение Талаша, где мы видим этот орден, он носил его на груди на пиджаке. Дед Талаш – это самый старый партизан, в 75 лет в Советско-польскую войну и почти 100-летним партизаном был в Великую Отечественную. Дед Талаш рвался на фронт, сильный характер недюжинное здоровье. Борьба за справедливость, помощь товарищам, если оказался в беде, защита своей семьи и своего народа.
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