«Был почти 100-летним партизаном в Великую Отечественную». Поговорили с праправнуком Деда Талаша

Валерий Дриго, праправнук Деда Талаша:

Он был нетерпим к несправедливости, за свое мог постоять, за своих постоять.

Так хочется узнать себя, не так ли? Черты национального характера. Судьба страны – в портретах ее людей. Полесский исполин с берегов Припяти, о его нраве и силе слагали легенды и каждая точно – быль.

Валерий Дриго:

Мать вспоминала, как пожмет руку, так мы приседаем, настолько сильным был человек.



