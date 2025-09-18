Белорусы продолжают выступление на чемпионате мира по борьбе

Белорусские спортсмены продолжают выступление на чемпионате мира по борьбе, представительный старт проходит в Загребе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 18 сентября, в греко-римском стиле путь к наградам начал наш тяжеловес Павел Глинчук. В квалификации белорус не оставил шансов Сулхану Буидзе из Грузии. Также место в четвертьфинале Глинчук оспаривает с армянином Размиком Курдяном.

Напомним, накануне в весовой категории до 57 килограммов серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина заняла 5 место. В бронзовом поединке белоруска уступила китаянке Хон Кесин.