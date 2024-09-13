Почему Рижский мирный договор нельзя считать справедливым? Мнения историков

Стал ли Рижский мирный договор 1921 года справедливым? Нет. Об этом говорят историки, в доказательство слов – архивные документы. Да и можно ли считать законным документ, принятый без участия белорусов.

Сергей Третьяк, заведующий отделом Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Мирный договор в Риге был подписан 18 марта 1921 года, причем белорусская сторона была отклонена и от выработки условий, и от подписания. И для полькой стороны, и советской стороны недопуск белорусской делегации был принципиальным. Так это опрокинуло бы все дипломатические комбинации. Мирный договор заключался за счет Беларуси и ее интересов, дальше – больше.

Равные права всех национальных меньшинств декларировались лишь на бумаге, польской стороной игнорировались как пункты Рижского договора, так и Версальского трактата и даже собственной Конституции.