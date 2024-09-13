Почему Рижский мирный договор нельзя считать справедливым? Мнения историков

Стал ли Рижский мирный договор 1921 года справедливым? Нет. Об этом говорят историки, в доказательство слов – архивные документы. Да и можно ли считать законным документ, принятый без участия белорусов.
Стал ли Рижский мирный договор 1921 года справедливым? Нет. Об этом говорят историки, в доказательство слов – архивные документы. Да и можно ли считать законным документ, принятый без участия белорусов.
Сергей Третьяк, заведующий отделом Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:
Мирный договор в Риге был подписан 18 марта 1921 года, причем белорусская сторона была отклонена и от выработки условий, и от подписания. И для полькой стороны, и советской стороны недопуск белорусской делегации был принципиальным. Так это опрокинуло бы все дипломатические комбинации. Мирный договор заключался за счет Беларуси и ее интересов, дальше – больше.
Равные права всех национальных меньшинств декларировались лишь на бумаге, польской стороной игнорировались как пункты Рижского договора, так и Версальского трактата и даже собственной Конституции.
Инструментами жесткой и принудительной ассимиляции стала политическая, экономическая и культурная дискриминация и репрессии. Высшая мера – концентрационный лагерь «Береза Картузская», где инакомыслие считалось достаточным основанием для заключения без суда и следствия. Белорусы стали разменной монетой в ситуации, когда худой мир лучше войны. Но все понимали, что так долго продолжаться не может.
Виталий Гарматный, старший научный сотрудник Центра военной истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:
Несмотря на положения Рижского мирного договора, согласно которому и Польша, и Советская Россия отказывались от каких-либо вражеских акций в отношении друг друга, стоит отметить, что с территории Польши на территорию Советской Беларуси заходили так называемые булак-балаховцы, которые громили местные отделения почты, вырезали местный комсомольский актив. Из Советской Беларуси границу нелегально проходили диверсионные группы.
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