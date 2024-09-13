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Почему вы бы хотели переехать на малую Родину – вот что говорит статистика

13 сентября 2024 18:33
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Вы никогда не задумывались, почему птицы по весне возвращаются в места, где они появились на свет, ведь под их крыльями проплывает половина земного шара? Для них нет языковых барьеров и прочих человеческих премудростей. О малой Родине поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Почему вы бы хотели переехать на малую Родину – вот что говорит статистика-2

Алеся Лакина, ведущий ток-шоу:
Давайте узнаем цифры статистки. Так отвечают наши земляки на вопрос: почему вы бы хотели переехать жить в тот город, село, поселок или деревню, где вы родились? «Это моя Родина» – заявляют больше половины опрошенных, 57 %. 53 % добавляют, что там лучше климат, красивая природа и тишина, в отличие от шумного города.

Михаил Свито, ведущая ток-шоу:
По родственникам и друзьям скучают 36 %. 21 % уверены, что в маленьком городе проще найти жилье, а работа и образование в небольших райцентрах не хуже, чем в крупных. Еще 14 % отметили другие причины, среди которых: возможность заняться ремеслом и другие отношения между людьми, проще люди в деревне.

Подробности в видео.

# общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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