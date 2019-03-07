Прямой эфир

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе

07 марта 2019 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Она родилась в эпоху космонавтики, когда не быть лучшим считалось постыдным.

Татьяна Захожая, механизатор ГП «Путчино» Дзержинского района, Почётный гражданин Минской области:
Только проснёшься, скорей за портфель, в школу. Там сторож ещё только открывает замок, открывает печки, топит зимой, а мы уже под дверями стоим, чтобы скорее в школу зайти.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-1

Характер закалила многодетная семья. С детства работала на ферме и помогала по хозяйству. Денег не было, оттого лёгкого хлеба не вышло. Девушка выбрала профессию механизатора и мечтала быть, как ударница Паша Ангелина. Закончила в 1974 году Смиловичский сельскохозяйственный лицей, и вот уже 45 лет не расстаётся с трактором.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-4

Татьяна Захожая:
Мне в память врезалась одна девушка, говорит: «Ой, у тебя ж такая работа лёгкая, целый день катаешься!» Я говорю: «Давайте, прокатитесь, выдержишь ли ты пару часов по полю?! Это ж не по асфальту прокататься, а по полю с плугами, сеялкой». Я так работой увлеклась, доказывала, что женщины тоже, как говорится, не лыком шиты. Семья не сложилась и я уехала.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-7

Так с двумя детьми на руках пришлось переехать из родного Березинского края в Дзержинский район. Но работа везде одинаковая. Окучивала картошку, убирала лён, прессовала солому. На поле встречала рассветы и салюты.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-10

Вот и сейчас готовит к новому сезону сеялку. С ней Татьяна Владимировна задабривала землю даже ночью. Машину приводит в чувство, как доктор.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-13

Татьяна Захожая:
Был такой случай, картошку обгоняла и у меня на тракторе на крыло жаворонок сел. Я сижу в кабине, смотрю на него и он на меня смотрит, этот жаворонок. Думаю, что-то тут не то. Посмотрела вверх, а за ним коршун. Видите, какая природа, спрятался к человеку.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-16

Тесные кабины сменили просторные с кондиционером. В жизни Татьяны Захожей было 12 тракторов. Некоторые выигрывала на соревнованиях пахарей. Обогатить колхоз техникой для неё было честью. Среди особых подарков – президентский МТЗ-82. Вместе с ним Татьяна Владимировна выращивала урожай 8 лет. Конечно, не без помощи команды.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-19

Иван Нагорный, механизатор ГП «Путчино» Дзержинского района:
Мы работаем уже более 20 лет вместе. Была такая смешная история, жена мне звонит: «Ты где?» «На работе, я в поле». А сам возле башни заправляюсь, а Владимировна слышит и засмеялась. Жена по телефону говорит: «А что у тебя за женщина смеётся на поле?» Приревновала.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-22

Первую награду трактористка получила уже в 26! Затем было золото на выставке достижений народного хозяйства СССР, звание Почётный гражданин Минской области, «Человек года Минщины». Из славных статей сегодня можно составить тома. И хоть своё имя Татьяна Захожая заработала мозолями, высокого статуса она не ощущает. Мешал он только недоброжелателям.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-25

Татьяна Захожая:
Если тебе плюют в спину, значит, ты идёшь впереди. Счастье не в богатстве, я считаю, а в окружении: семья, дети, внуки. Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай. У меня натура такая, не люблю хвастаться.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-28

Татьяна Владимировна, вопреки всему, стала счастливой. Собирает вместе с внуками вишню, и в свои 63 мечтает о поле. Кажется, этот сезон, как и прошлый, не исключение.

Татьяна Захожая:
Мне дочка говорит, ну, что с тобой сделаешь, всё равно ж ты побежишь на работу, хотя здоровье уже слабоватое.

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-31

Иван Нагорский:
В каком-нибудь хозяйстве говорю: «А вы с Путчино? Это у вас Захожая работает?» Я говорю: «Да, есть такая женщина».

«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе-34

Сильная, с красивой душой и глубокими глазами, настоящая белорусская женщина!

# Сельское хозяйство # общество # Татьяна Захожая # Иван Нагорный # Фотофакт # История

Другие новости рубрики

Все новости
«Планируем не менее 300 тысяч цветов»: белорусы готовятся к 8 Марта
07 марта 2019 08:09

«Планируем не менее 300 тысяч цветов»: белорусы готовятся к 8 Марта

Сильный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики рассказали о погоде на 8 марта
07 марта 2019 07:08

Сильный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

В Беларуси появится сеть книжных магазинов с кофе и товарами первой необходимости
07 марта 2019 06:54

В Беларуси появится сеть книжных магазинов с кофе и товарами первой необходимости