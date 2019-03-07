«Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай». 45 лет белоруска трудится на тракторе

Она родилась в эпоху космонавтики, когда не быть лучшим считалось постыдным. Татьяна Захожая, механизатор ГП «Путчино» Дзержинского района, Почётный гражданин Минской области:

Только проснёшься, скорей за портфель, в школу. Там сторож ещё только открывает замок, открывает печки, топит зимой, а мы уже под дверями стоим, чтобы скорее в школу зайти.

Характер закалила многодетная семья. С детства работала на ферме и помогала по хозяйству. Денег не было, оттого лёгкого хлеба не вышло. Девушка выбрала профессию механизатора и мечтала быть, как ударница Паша Ангелина. Закончила в 1974 году Смиловичский сельскохозяйственный лицей, и вот уже 45 лет не расстаётся с трактором.

Татьяна Захожая:

Мне в память врезалась одна девушка, говорит: «Ой, у тебя ж такая работа лёгкая, целый день катаешься!» Я говорю: «Давайте, прокатитесь, выдержишь ли ты пару часов по полю?! Это ж не по асфальту прокататься, а по полю с плугами, сеялкой». Я так работой увлеклась, доказывала, что женщины тоже, как говорится, не лыком шиты. Семья не сложилась и я уехала.

Так с двумя детьми на руках пришлось переехать из родного Березинского края в Дзержинский район. Но работа везде одинаковая. Окучивала картошку, убирала лён, прессовала солому. На поле встречала рассветы и салюты.

Вот и сейчас готовит к новому сезону сеялку. С ней Татьяна Владимировна задабривала землю даже ночью. Машину приводит в чувство, как доктор.

Татьяна Захожая:

Был такой случай, картошку обгоняла и у меня на тракторе на крыло жаворонок сел. Я сижу в кабине, смотрю на него и он на меня смотрит, этот жаворонок. Думаю, что-то тут не то. Посмотрела вверх, а за ним коршун. Видите, какая природа, спрятался к человеку.

Тесные кабины сменили просторные с кондиционером. В жизни Татьяны Захожей было 12 тракторов. Некоторые выигрывала на соревнованиях пахарей. Обогатить колхоз техникой для неё было честью. Среди особых подарков – президентский МТЗ-82. Вместе с ним Татьяна Владимировна выращивала урожай 8 лет. Конечно, не без помощи команды.

Иван Нагорный, механизатор ГП «Путчино» Дзержинского района:

Мы работаем уже более 20 лет вместе. Была такая смешная история, жена мне звонит: «Ты где?» «На работе, я в поле». А сам возле башни заправляюсь, а Владимировна слышит и засмеялась. Жена по телефону говорит: «А что у тебя за женщина смеётся на поле?» Приревновала.

Первую награду трактористка получила уже в 26! Затем было золото на выставке достижений народного хозяйства СССР, звание Почётный гражданин Минской области, «Человек года Минщины». Из славных статей сегодня можно составить тома. И хоть своё имя Татьяна Захожая заработала мозолями, высокого статуса она не ощущает. Мешал он только недоброжелателям.

Татьяна Захожая:

Если тебе плюют в спину, значит, ты идёшь впереди. Счастье не в богатстве, я считаю, а в окружении: семья, дети, внуки. Не надо зацикливаться, слава сама тебя найдёт. Ты, главное, работай. У меня натура такая, не люблю хвастаться.

Татьяна Владимировна, вопреки всему, стала счастливой. Собирает вместе с внуками вишню, и в свои 63 мечтает о поле. Кажется, этот сезон, как и прошлый, не исключение. Татьяна Захожая:

Мне дочка говорит, ну, что с тобой сделаешь, всё равно ж ты побежишь на работу, хотя здоровье уже слабоватое.

Иван Нагорский:

В каком-нибудь хозяйстве говорю: «А вы с Путчино? Это у вас Захожая работает?» Я говорю: «Да, есть такая женщина».