«Сила была использована чрезмерно». Белорусский депутат о действиях польской стороны по отношению к беженцам

Новости Беларуси. Почему беженцы направляются в Европу? Как страны ЕС собираются решать кризисную ситуацию? И о реакции международных организаций на происходящее у западных рубежей нашей страны – в интервью с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентином Семеняко в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, ведущая:

Ситуация на белорусско-польской границе. Как вы оцениваете действия польской стороны по отношению к беженцам? «Если это было направлено против людей, тогда это преступление»

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь оценки однозначны, это грубейшее нарушение всех возможных прав, правил, договоренностей. Но самое главное, что это иезуитское обращение с мирными беззащитными людьми. Будем говорить откровенно, сила была использована чрезмерно, неадекватно, несоразмерно к тем действия, которые являлись целью. Это не может вызывать другой оценки, кроме как осуждения и, прежде всего, недоумения. Потому что непонятно, это было что, действительно направлено против людей? Если это было направлено против людей, тогда это преступление. Если это была демонстрация силы, перед кем демонстрировать силу? Она и так уже достаточно продемонстрирована: той техникой, формированиями, которые находятся в настоящее время на границе. Скорее всего, это акт просто вседозволенности, которую позволяют себе наши западные партнеры, к сожалению.

«Люди находятся в бедственном положении. И то, что они сегодня покидают свои дома в поисках лучшей жизни, это не какой-нибудь их каприз какой-то» Юлия Алексеюк:

Вы были в Сирии в качестве наблюдателя за президентскими выборами. А как вы считаете, ваше мнение, почему беженцы бегут в Европу? Валентин Семеняко:

Если говорить о Сирии, то это пример того, к чему может привести насильственная демократизация страны. Страна не только разделена на две части, но и одна, и вторая часть практически бедствует. Люди находятся в бедственном положении. И то, что они сегодня покидают свои дома в поисках лучшей жизни, это не какой-нибудь их каприз какой-то. Это действительно реакция на те действия, которые привели к полному развалу страны. Потому что разрушена экономика и, кроме всего прочего, давление Запада и санкций привело к тому, что реальный уровень жизни населения упал. Достаточно сказать, что заработная плата на уровне 30 долларов, в то время как килограмм хлеба стоит порядка 50 центов. Поэтому они поднимаются, срываются и в поисках лучшей доли едут туда, где, на их взгляд, жить легче. Где, на их взгляд, есть социальные гарантии, то, что не может им обеспечить та страна, в которой они проживают.

«Это лишний повод использовать эту ситуацию для того, чтобы призвать к санкциям» Юлия Алексеюк:

Беларусь не является конечной точкой для беженцев. И, в общем, и Польша не является их конечной точкой, хоть это и страна Евросоюза. Их цель – Франция, Германия. Какой интерес у этих стран сдерживать беженцев на границе белорусско-польской, при этом они принимают беженцев с другой стороны тысячами, например, с итальянской стороны? Валентин Семеняко:

Здесь надо понимать, что Евросоюз в настоящее время не характеризуется единством мнения. Там множество, целый клубок противоречий. В частности, между Польшей и Германией, между Польшей и Евросоюзом в целом. Ведь общеизвестно, что Польша находится в настоящее время под штрафными санкциями из-за принятых в этом государстве законов, которые противоречат нормам Евросоюза. Здесь больше, на мой взгляд, позиция Польши для того, чтобы с одной стороны, отвлечь от своих внутренних проблем, от тех проблем, которые у них есть с Евросоюзом. С другой стороны, продемонстрировать свою лояльность Евросоюзу. Вопрос не в том, что беженцы на границе, не в том, что они хотят пройти через Польшу, не в том, что они стремятся в Германию и Францию. А вопрос заключается в том, что они идут именно через Беларусь. Это лишний повод использовать эту ситуацию для того, чтобы призвать к санкциям, призвать к каким-то действиям в отношении белорусского государства.

«Те манифестации, которые прошли и в Берлине, и в Лондоне, они показывают, что граждане выступают за язык диалога» Юлия Алексеюк:

Европа как раз таки и хочет решать эту кризисную ситуацию введением санкций против Беларуси. Как это укладывается вообще в нормы международного права? Валентин Семеняко:

Уже давно общеизвестно, что язык санкций ни к чему хорошему не приводит. Да, экономическая ситуация может обостряться в тех странах, против каких принимаются эти санкции. Но надо еще и понимать, что в странах гражданское общество не всегда поддерживает и далеко не поддерживает эти намерения правительств. Например, те манифестации, которые прошли и в Берлине, и в Лондоне, они показывают, что граждане выступают за язык диалога. Потому что язык санкций изжил себя. На мой взгляд, санкции – это признак бессилия. Хотя якобы эти мировые державы хотят продемонстрировать свою силу. Но этим самым они показывают слабость своих дипломатических органов.