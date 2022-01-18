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Сикорский об отчёте ИКАО: группа по установлению фактов приняла доказательства, что перехвата самолёта Ryanair не было

18 января 2022 18:25
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Новости Беларуси. ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем содержатся установленные факты, связанные с майским инцидентом в воздушном пространстве Беларуси.  

Сикорский об отчёте ИКАО: группа по установлению фактов приняла доказательства, что перехвата самолёта Ryanair не было-1

Отчет был предоставлен всем 193 государствам – членам ИКАО, которые явно уже ознакомились с деталями. В отчете отмечено, что самого факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны самолета МиГ-29 (в чем изначально обвиняли Беларусь) не выявлено.   

Сикорский об отчёте ИКАО: группа по установлению фактов приняла доказательства, что перехвата самолёта Ryanair не было-4

Важно отметить, запись переговоров в кабине экипажа во время принятия решения следовать в Минск не сохранилась ввиду того, что экипаж не отключил самописцы во время стоянки в Минске. Департамент по авиации внимательно анализирует предоставленные данные.  

Сикорский об отчёте ИКАО: группа по установлению фактов приняла доказательства, что перехвата самолёта Ryanair не было-7

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:  
Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменению маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было. Военным самолетом, в честности МиГ-29, о котором ранее заявлялось. Группой по установлению фактов ИКАО отмечено, что со стороны летного экипажа и кабинного экипажа воздушного судна никаких сигналов визуальных не наблюдалось, не было связи с этим воздушным судном. Это доказательство того, что перехвата, принуждения к посадке либо изменению маршрута со стороны военного самолета МиГ-29 не было.  

Сикорский об отчёте ИКАО: группа по установлению фактов приняла доказательства, что перехвата самолёта Ryanair не было-10

Представители Совета официально рассмотрят, как отмечается в отчете, любые дальнейшие действия, которые необходимо предпринять Международной ассоциации гражданской авиации в связи с выводами доклада. Совещание запланировано на 31 января. Тогда же Совет ИКАО не только рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, но и обсудит запрос Беларуси о законности наложенных на нее санкций других государств.  

# Международная политика # общество # Артем Сикорский # Фотофакт

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