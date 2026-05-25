Власти ЕС готовятся ужесточить потребление топлива

Жителям Европы придется затянуть пояса. И нужно готовиться к существенному снижению уровня жизни. Причина – энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политик не исключил введение жесткого нормирования топлива и вскрытия стратегических запасов нефти. Также ЕС придется снизить стандарты авиакеросина и бензина. Внутри Евросоюза зреет раскол. Ряд стран требуют ослабить бюджетные рамки и снизить налоги на топливо. Брюссель против: чрезмерные расходы подорвут финансовую стабильность всей Европы. Вместо этого предлагается ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний.