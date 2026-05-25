Власти ЕС готовятся ужесточить потребление топлива

Худшие показатели за 15 лет: какая ситуация сложилась на рынке труда Прибалтики?

Власти стран Прибалтики делают ставку на импорт дешевой рабочей силы. На одного высококвалифицированного иностранца в Латвии приходится 145 низкоквалифицированных. И ни один из них не пойдет работать в сельскую школу или районную больницу.