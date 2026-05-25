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Трамп: США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания договоренностей

25 мая 2026 08:56
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Соединенные Штаты Америки планируют поддерживать морскую блокаду Ирана до подписания договоренностей с Тегераном. Такое заявление сделал Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп: США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания договоренностей-2

По его словам, обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может. В свою очередь в Иранском МИД заявили, что Исламская Республика готова предоставить свои энергоресурсы другим государствам. В дипмиссии добавили: незаконные и несправедливые санкции, введенные США в отношении экспорта иранской нефти - удерживает мировой энергетический рынок в заложниках. В МИД Ирана заявили: военные провокационные действия США и Израиля в регионе Персидского залива нарушают и угрожают безопасности на море и проходу судов в Ормузском проливе.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Дональд Трамп

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