Трамп: США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания договоренностей

По его словам, обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может. В свою очередь в Иранском МИД заявили, что Исламская Республика готова предоставить свои энергоресурсы другим государствам. В дипмиссии добавили: незаконные и несправедливые санкции, введенные США в отношении экспорта иранской нефти - удерживает мировой энергетический рынок в заложниках. В МИД Ирана заявили: военные провокационные действия США и Израиля в регионе Персидского залива нарушают и угрожают безопасности на море и проходу судов в Ормузском проливе.