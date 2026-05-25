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Массовая эвакуация жителей прошла в Калифорнии из-за аварии на химическом резервуаре

25 мая 2026 08:41
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В Калифорнии из-за аварии на химическом резервуаре прошла массовая эвакуация жителей. Инцидент произошел на предприятии в Гарден-Гроув, в городе с населением около 172 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая эвакуация жителей прошла в Калифорнии из-за аварии на химическом резервуаре-2

Пожарные для предотвращения взрыва привлекли сторонних экспертов. Жителей близлежащих кварталов размещают в убежищах. Однако, мест не хватает. При этом приказы об эвакуации звучат каждый час. Известно, что предприятие, где произошло ЧП, специализируется на производстве и испытании Окон и фонарей для коммерческих и военных самолетов.

# Новости США

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