Минск назван самым популярным городом СНГ среди россиян на новогодние праздники

Новости Беларуси. Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список составлен по данным запросов и бронирования жилья туристами.

В топ-5 также вошли Баку, Алматы, Тбилиси и Ереван. Традиционно в это время наши соседи проводят в белорусской столице в среднем 3,5 дня и тратят на проживание примерно 3000 рублей в сутки.

К слову, не только Минск популярен у туристов. Многие обязательно едут в резиденцию деда мороза в Беловежской пуще. В программе также активный отдых – на горнолыжных курортах в Логойске и Силичах.