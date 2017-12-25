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Минск назван самым популярным городом СНГ среди россиян на новогодние праздники

25 декабря 2017 16:55
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Новости Беларуси. Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список составлен по данным запросов и бронирования жилья туристами.

В топ-5 также вошли Баку, Алматы, Тбилиси и Ереван. Традиционно в это время наши соседи проводят в белорусской столице в среднем 3,5 дня и тратят на проживание примерно 3000 рублей в сутки.

К слову, не только Минск популярен у туристов. Многие обязательно едут в резиденцию деда мороза в Беловежской пуще. В программе также активный отдых – на горнолыжных курортах в Логойске и Силичах.

# общество # Туризм # Фотофакт

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